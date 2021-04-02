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Создатели Dying Light 2 рассказали, почему игра никак не может выйти

2 апреля 2021, 16:00

Игра была анонсирована еще в 2018 году и планировалась выйти весной прошлого года, но была отложена на неопределенный срок.

Dying Light 2
Создатели Dying Light 2 рассказали о работе над игрой / Techland

Сиквел Dying Light студия Techland анонсировала на Е3 2018. Со сцены разработчики наобещали много чего, в том числе релиз в начале 2020 года. Вместо этого даты релиза у проекта всё ещё нет, а вдобавок начали кружить слухи о сложностях работы.

Ресурс Wccftech сумел взять интервью у представителей Techland, которые приоткрыли завесу закулисья, рассказав об аспектах будущего проекта и плюсах использования нового движка.

По словам авторов Dying Light 2, переход с движка C-Engine на Chrome Engine 6 позволяет, прежде всего, поддерживать новые технологии и консоли нового поколения. Вдобавок он гарантирует более расширенные возможности ИИ, новые реалистичные анимации и мимика персонажей, а также звук, созданный при помощи Wwise.

В частности, технология World Streaming позволяет создавать огромный бесшовный мир, размер которого ограничивается лишь временем, уходящим на заполнение его активностями. Орды зомби станут ещё больше, как и карта – она примерно в четыре раза больше, чем в оригинальной игре. Но переход на новый движок стал одной из причин задержки игры.

Разработчики подтвердили, что в Dying Light 2 можно наткнуться на случайные события, делающие мир более живым. Постоянных напарников не будет, но некоторые NPC смогут присоединиться к главному герою в рамках определённых активностей. Пройти основной сюжет можно будет примерно за 20 часов – полное же прохождение займёт 40-60 часов.

Трейлер Dying Light 2

Dying Light 2 находится в топе по количеству добавлений в список желаемого, так что разработчики отдают себе отчёт в том, сколько людей ждут выход игры.

Пока что Techland уверена, что выпустит Dying Light 2 на РС, PlayStation 4 и Xbox One до конца года. Особое внимание уделяется качеству игры на консолях прошлого поколения. Новые подробности проекта раскроют в ближайшее время.

Dying Light 2
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