Techland показала свежие кадры Dying Light 2 и назвала дату выхода

Dying Light 2 выйдет в этом году / Techland

Обещанное обновление про грядущий зомби-экшен Dying Light 2 оказалось довольно скудным – разработчики вслух зачитывали гневные комментарии фанатов, где они пишут, как ждут игру и переживают за её судьбу.

Однако приятный сюрприз всё же сделали – показали небольшую нарезку свежих кадров, одновременно заявив о планах выпустить игру до конца года.

Напомним, что изначально выход Dying Light 2 был запланирован на весну 2020 года, но Techland потребовалось больше времени для воплощения своего видения "крупнейшего проекта в истории студии" – с тех пор об игре практически ничего не слышно. Недавно разработчики признали, что столкнулись с проблемами, но теперь всё идёт хорошо.

Что же касается самой игры, то события Dying Light 2 разворачиваются спустя пятнадцать лет после первой вспышки вируса. Последнее крупное поселение людей борется за выживание в беспощадном мире, кишащем зараженными. Здесь в современном обличии воплотились все ужасы темных веков: днем в поисках ресурсов или тех, у кого их можно отнять, по улицам бродят бандиты, группировки и умирающие от голода жители, а ночью из своих темных убежищ на охоту выходят кровожадные зараженные.

Свежими подробностями Dying Light 2 обещают начать делиться "очень скоро". Официально продолжение заявлено только для PS4, Xbox One и PC, но проект наверняка заглянет и на консоли нового поколения.

Новый геймплей Dying Light 2

К слову, первая часть Dying Light вышла 27 января 2015-го года для консолей PlayStation 4, Xbox One и PC. Игра была тепло принята игроками и критиками, а также получила несколько наград в номинации "Игра года".

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