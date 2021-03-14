Techland впервые за долгое время поделилась новостями о Dying Light 2

Новости о Dying Light 2 / Techland

Разработчики из польской студии Techland наконец прервали молчание и опубликовали в социальных сетях короткий тизер второй части популярного зомби-экшена Dying Light.

Из него стало известно, что новой информацией о разработке авторы поделятся уже в следующую среду, 17 марта. У них есть "несколько слов, которые они хотят сказать о разработке Dying Light 2. Удостовериться в этом сможете в следующую среду."

Вполне возможно, что нам даже сообщат дату релиза и откроют предзаказы. Либо нас ждет в точности противоположный сценарий. Ранее в Сети проскакивала информация, что авторы Dying Light 2 столкнулись с серьёзными проблемами.

По словам анонимного сотрудника Techland, разработка страдает из-за двух противоборствующих мнений ведущего сценариста Криса Авеллона и креативного директора Адриана Чишевского. Авеллон хочет, чтобы игра напоминала Fallout: New Vegas, а Чишевский – оригинальную Dying Light в увеличенном масштабе. В итоге сверху поступают задачи то делать упор на сюжет и квесты, то на геймплей и игровые механики, которые постоянно меняются.

Напомним, что изначально выход Dying Light 2 был запланирован на весну 2020 года, но Techland якобы потребовалось больше времени для воплощения своего видения "крупнейшего проекта в истории студии". В конце января в Сети засветилось коллекционное издание грядущего зомби-экшена, который был назван самой ожидаемой игрой в Steam после выхода Cyberpunk 2077.

Что же касается самой игры, то события Dying Light 2 разворачиваются спустя пятнадцать лет после первой вспышки вируса. Последнее крупное поселение людей борется за выживание в беспощадном мире, кишащем зараженными. Здесь в современном обличии воплотились все ужасы темных веков: днем в поисках ресурсов или тех, у кого их можно отнять, по улицам бродят бандиты, группировки и умирающие от голода жители, а ночью из своих темных убежищ на охоту выходят кровожадные зараженные.

Трейлер Dying Light 2

Напомним, что первая часть Dying Light вышла 27 января 2015-го года для консолей PlayStation 4, Xbox One и PC. Игра была тепло принята игроками и критиками, а также получила несколько наград в номинации "Игра года".