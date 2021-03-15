Авторы Dying Light 2 признали, что допустили огромную ошибку

Techland рассказала как проходит разработка Dying Light 2 / GamesRadar

На днях поляки из Techland пообещали рассказать, как идёт работа над игрой Dying Light 2. До этого до игроков только долетали обрывки информации о том, как трудно идёт разработка, и какая ужасная атмосфера сложилась в команде.

В частности, проскакивала информация о том, что разработка игры страдает из-за двух противоборствующих мнений ведущего сценариста Криса Авеллона и креативного директора Адриана Чишевского. Первый хочет, чтобы игра напоминала Fallout: New Vegas, а второй – оригинальную Dying Light.

Игроки окрестили это "производственным адом", но команда Techland решила опровергнуть это. По словам представителей студии, определение "производственного ада" подразумевает, что разработка игры не продвигается. В случае с Dying Light 2 это не так, процесс идёт и продолжает идти. Проблема лишь в том, что студия слишком рано анонсировала игру.

Напомним, что анонс Dying Light 2 состоялся на конференции Microsoft на Е3 2018. После скандала с Крисом Авеллоном, об игре поползли нехорошие слухи. Techland утверждает, что об отмене Dying Light 2 речь не идёт. Её также не собираются выпускать в ранний доступ. Узнать, как на самом деле обстоят дела, мы сможем в среду, 17 марта.

События Dying Light 2 разворачиваются спустя пятнадцать лет после первой вспышки вируса. Последнее крупное поселение людей борется за выживание в беспощадном мире, кишащем зараженными. Здесь в современном обличии воплотились все ужасы темных веков: днем в поисках ресурсов или тех, у кого их можно отнять, по улицам бродят бандиты, группировки и умирающие от голода жители, а ночью из своих темных убежищ на охоту выходят кровожадные зараженные.

Геймплей Dying Light 2

К слову, первая часть Dying Light вышла 27 января 2015-го года для консолей PlayStation 4, Xbox One и PC. Игра была тепло принята игроками и критиками, а также получила несколько наград в номинации "Игра года".