Поспішайте безплатно забрати пригодницьку гру в Epic Games Store

Нова безкоштовна гра в EGS / Epic Games

Настав четвер, а це означає, що магазин Epic Games Store запустив нову щотижневу роздачу. Протягом семи днів користувачі можуть додати у свою бібліотеку непоганий інді-проєкт Pine від студії Twirlbound.

За жанром, це пригодницький бойовик у відкритому світі, який чимось нагадує The Legend of Zelda. Гравцям належить приміряти на себе роль винахідливого підлітка Х'ю, якому для виживання доведеться битися, торгувати і досліджувати небезпечні землі, де людина – не на вершині харчового ланцюга.

А вже через тиждень користувачі Epic Games Store зможуть пограти в The Lion's Song – це артхаус-пригода в стилі сепії, що оповідає про долю трьох молодих людей, які намагаються вступити у світ високого мистецтва або не менш фундаментальної науки, долаючи всі труднощі і намагаючись створити і зробити власні шедеври і відкриття.

Паралельно в іншому магазині PlayStation Store проходить безплатна роздача повного видання екшену з відкритим світом Horizon Zero Dawn, куди входить сюжетне доповнення Frozen Wilds. Крім цього, користувачі PlayStation можуть забрати ще дев'ять ігор.

Трейлер Pine

Тим, хто надає перевагу грати на Xbox, варто заглянути в магазин Microsoft Store, де зараз ігри для Xbox і ПК продаються з великими знижками. В рамках розпродажу можна купити багато відомих хітів, включаючи Cyberpunk 2077, FIFA 21, Assassin's Creed Вальгалла і багато іншого.