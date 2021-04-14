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Творці Life is Strange 3 приготували приємний сюрприз до релізу гри

14 квітня 2021, 17:21

Перед виходом гри очікується комікс-приквел, який проллє світло на події, що відбулися після Before The Storm.

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Передісторію Life is Strange: True Colors випустять у вигляді коміксу / Titan Comics

Анонсована минулого місяця нова частина в популярній серії Life is Strange з підзаголовком True Colors отримає безплатний комікс-приквел, який проллє світло на події, що відбулися після Before The Storm.

Комікс складатиметься з двох історій, який розповість про пригоди персонажів True Colors. Його опублікує видавництво Titan Comics до щорічного заходу "День безплатних коміксів", який традиційно проводиться в першу суботу травня.

У першій історії нам розкажуть про головну героїню Before the Storm Стеф Гінгріч і те, чим вона займалася між подіями, які відбуваються в коміксі Life is Strange і True Colors. Всіма улюблені Макс і Хлоя з оригінальної гри також приєднаються. У другій – про подорож головної героїні True Colors Алекс Чен в містечко під назвою Хейвен-Спрінгс, яка послужить відправною точкою для третьої частини.

Реліз коміксу-приквела відбудеться 14 серпня, а вже в наступному місяці, 15 вересня, очікується прем'єра самої гри, а також ремастера першої частини Life is Strange і приквела Before the Storm.

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Нагадаємо, що дія Life is Strange True Colors починається майже через два роки після фіналу другого сезону. Грати нам належить за героїню, на ім'я Алекса, яка бачить емоції навколишніх у вигляді кольорів. За словами розробників, нова гра в серії буде ближче до першої частини в плані тону і атмосфери.

Як і раніше, розвиток сюжету відбуватиметься за допомогою спілкуванні головних героїв – гравцям належить зробити чимало моральних виборів, які матимуть свої наслідки в міру просування.

Life is Strange True Colors можна буде купити як на консолях Xbox і Playstation, так і на ПК. В PS Store гра коштуватиме 1 799 гривень.

  • В магазині Microsoft Store - 1699 гривень;
  • В магазині Steam - 1399 гривень.

Трейлер Life is Strange True Colors

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