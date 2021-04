Творці Life is Strange 3 приготували приємний сюрприз до релізу гри

Передісторію Life is Strange: True Colors випустять у вигляді коміксу / Titan Comics

Анонсована минулого місяця нова частина в популярній серії Life is Strange з підзаголовком True Colors отримає безплатний комікс-приквел, який проллє світло на події, що відбулися після Before The Storm.

Комікс складатиметься з двох історій, який розповість про пригоди персонажів True Colors. Його опублікує видавництво Titan Comics до щорічного заходу "День безплатних коміксів", який традиційно проводиться в першу суботу травня.

У першій історії нам розкажуть про головну героїню Before the Storm Стеф Гінгріч і те, чим вона займалася між подіями, які відбуваються в коміксі Life is Strange і True Colors. Всіма улюблені Макс і Хлоя з оригінальної гри також приєднаються. У другій – про подорож головної героїні True Colors Алекс Чен в містечко під назвою Хейвен-Спрінгс, яка послужить відправною точкою для третьої частини.

Реліз коміксу-приквела відбудеться 14 серпня, а вже в наступному місяці, 15 вересня, очікується прем'єра самої гри, а також ремастера першої частини Life is Strange і приквела Before the Storm.

Нагадаємо, що дія Life is Strange True Colors починається майже через два роки після фіналу другого сезону. Грати нам належить за героїню, на ім'я Алекса, яка бачить емоції навколишніх у вигляді кольорів. За словами розробників, нова гра в серії буде ближче до першої частини в плані тону і атмосфери.

Як і раніше, розвиток сюжету відбуватиметься за допомогою спілкуванні головних героїв – гравцям належить зробити чимало моральних виборів, які матимуть свої наслідки в міру просування.

Life is Strange True Colors можна буде купити як на консолях Xbox і Playstation, так і на ПК. В PS Store гра коштуватиме 1 799 гривень.

В магазині Microsoft Store - 1699 гривень;

В магазині Steam - 1399 гривень.

Трейлер Life is Strange True Colors