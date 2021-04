Авторы Life is Strange 3 приготовили сюрприз к релизу новой части

Предысторию Life is Strange: True Colors выпустят в виде комикса / Titan Comics

Анонсированная в прошлом месяце новая часть в популярной серии Life is Strange с подзаголовком True Colors получит бесплатный комикс-приквел, который прольет свет на события, произошедшие после Before The Storm.

Комикс будет состоять из двух историй, рассказывающих о приключениях персонажей True Colors. Его опубликует издательство Titan Comics к ежегодному мероприятию "День бесплатных комиксов", которое традиционно проводится в первую субботу мая.

В первой истории нам расскажут о главной героине Before the Storm Стеф Гингрич и то, чем она занималась между событиями происходящими в комиксе Life is Strange и True Colors. Всеми любимые Макс и Хлоя из оригинальной игры так же будут участниками событий. Во второй – о путешествии главной героини True Colors Алекс Чен в городок под названием Хейвен-Спрингс, которое послужит отправной точкой для третьей части.

Релиз комикса-приквела состоится 14 августа, а уже в следующем месяце, 15 сентября, ожидается премьера самой игры, а также ремастера первой части Life is Strange и приквела Before the Storm.

Напомним, что действие Life is Strange True Colors начинается почти через два года после финала второго сезона. Играть нам предстоит за героиню по имени Алекса, которая видит эмоции окружающих в виде цветов. По словам разработчиков, новая игра в серии будет ближе к первой части в плане тона и атмосферы.

Как и прежде, развитие сюжета будет происходить при помощи общении главных героев – игрокам предстоит сделать немало моральных выборов, которые будут иметь свои последствия по мере продвижения.

Life is Strange True Colors можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В PS Store игра будет стоить 1 799 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине Steam - 1399 гривен.

Трейлер Life is Strange True Colors