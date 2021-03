Square Enix анонсировала новую Life Is Strange и ремастер первой части

Анонсирована Life Is Strange: True Colors / Square Enix

Как и было обещано, в рамках онлайн-передачи компании Square Enix состоялся долгожданный новой части новой части в популярной серии Life is Strange.

Life Is Strange: True Colors выходит 10 сентября сразу на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Stadia и ПК. За разработку игры отвечает студия Deck Nine, ответственная за приквел Before the Storm,

Играть нам предстоит за героиню по имени Алекса, которая видит эмоции окружающих в виде цветов. По словам разработчиков, новая игра в серии будет ближе к первой части в плане тона и атмосферы. Как и прежде, развитие сюжета будет происходить при помощи общении главных героев – игрокам предстоит сделать немало моральных выборов, которые будут иметь свои последствия по мере продвижения.

Из других подробностей можно выделить:

True Colors станет первой Life is Strange с полным переводом на русский язык;

Игра не будет распространяться по эпизодической модели – в день выхода будет доступна вся игра;

События игры будут происходить в маленьком городе в США;

Ключевым геймплейным нововведением, помимо способности считывать эмоции, станет появление открытого мира;

Акцент на музыку будет ещё больше, чем у первой части;

Будут доступны два персонажа для романа – Алекс бисексуалка;

Будут отсылки на предыдущие игры;

Игру делают на Unreal Engine 4. Анимация и графика будут серьезно улучшены.

Также этой осенью Square Enix выпустит ремастер первой части Life is Strange и приквела Before the Storm. Сейчас ремастер можно приобрести в составе Ultimate-издания свежеанонсированной Life is Strange: True Colors за 1899 грн. За предзаказ в качестве бонуса игроки получат наряд "Склеп зомби" для Хлои.

Трейлер Life Is Strange: True Colors