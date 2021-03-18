УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Square Enix анонсировала новую Life Is Strange и ремастер первой части

18 марта 2021, 19:33

Релиз Life Is Strange: True Colors состоится целиком уже 10 сентября – ещё и полностью на русском языке. Даже с озвучкой.

Анонсирована Life Is Strange: True Colors / Square Enix

Как и было обещано, в рамках онлайн-передачи компании Square Enix состоялся долгожданный новой части новой части в популярной серии Life is Strange.

Life Is Strange: True Colors выходит 10 сентября сразу на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Stadia и ПК. За разработку игры отвечает студия Deck Nine, ответственная за приквел Before the Storm,

Играть нам предстоит за героиню по имени Алекса, которая видит эмоции окружающих в виде цветов. По словам разработчиков, новая игра в серии будет ближе к первой части в плане тона и атмосферы. Как и прежде, развитие сюжета будет происходить при помощи общении главных героев – игрокам предстоит сделать немало моральных выборов, которые будут иметь свои последствия по мере продвижения.

Из других подробностей можно выделить:

  • True Colors станет первой Life is Strange с полным переводом на русский язык;
  • Игра не будет распространяться по эпизодической модели – в день выхода будет доступна вся игра;
  • События игры будут происходить в маленьком городе в США;
  • Ключевым геймплейным нововведением, помимо способности считывать эмоции, станет появление открытого мира;
  • Акцент на музыку будет ещё больше, чем у первой части;
  • Будут доступны два персонажа для романа – Алекс бисексуалка;
  • Будут отсылки на предыдущие игры;
  • Игру делают на Unreal Engine 4. Анимация и графика будут серьезно улучшены.

Также этой осенью Square Enix выпустит ремастер первой части Life is Strange и приквела Before the Storm. Сейчас ремастер можно приобрести в составе Ultimate-издания свежеанонсированной Life is Strange: True Colors за 1899 грн. За предзаказ в качестве бонуса игроки получат наряд "Склеп зомби" для Хлои.

Трейлер Life Is Strange: True Colors

Life Is Strange 2 Life Is Strange: True Colors
Сейчас вы просматриваете новость «Square Enix анонсировала новую Life Is Strange и ремастер первой части». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Названы самые популярные сайты среди украинцев – инфографикаНазваны самые популярные сайты среди украинцев – инфографика Названы три причины, почему пользователи iPhone переходят на AndroidНазваны три причины, почему пользователи iPhone переходят на Android AirPods 3 засветились на качественных фото – релиз уже скороAirPods 3 засветились на качественных фото – релиз уже скоро Компания Harman привезла в Украину серию акустических систем JBL HDIКомпания Harman привезла в Украину серию акустических систем JBL HDI Epic Games с помпой отметила начало нового сезона в FortniteEpic Games с помпой отметила начало нового сезона в Fortnite

Последние новости

20:52
У Зеленского оценили инициативу США по предоставлению $300 млн Украине
20:36
Состоялся релиз финального дополнения для кровавой DOOM Eternal Видео
20:29
Пестициды в продуктах: насколько сильно они подтачивают здоровье Видео
20:14
Владимир Дантес выпустил новый клип Sasha Видео
20:09
В США признались, когда Байден наконец-то позвонит Зеленскому
Реклама
19:54
Зеленский срочно собирает СНБО - СМИ Видео
19:38
Гороскоп на 19 марта для всех: денежные перемены и рост сексуальности Видео
19:34
Кличко рассказал подробности о локдауне в Киеве с 20 марта Видео
19:33
Square Enix анонсировала новую Life Is Strange и ремастер первой части Видео
19:32
Путин высказался об аннексии Крыма и "щедрых подарках" Видео
19:26
Обещавший "тр*ахнуть маму" представитель Грузии на Евровидении выдал новое заявление Видео
19:13
Путин вызвал Байдена на баттл Видео
18:56
Европейский регулятор принял окончательное решение по AstraZeneca Видео
18:55
Новый геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2 покажут уже на следующей неделе Видео
18:53
Когда отмечаются католическая и православная Пасха и Песах в 2021 году Видео
18:48
В Грузии хотят отказаться от AstraZeneca после того, как препарат спровоцировал кому Видео
18:41
Киркоров в честь захвата Крыма Россией пообещал концерт на полуострове
18:41
Суд оправдал Пашинского за стрельбу в человека Видео
18:21
Убийство Маши Борисовой: стало известно о преступлениях задержанного Видео
17:51
В магазине Epic Games Store стартовала новая еженедельная раздача игр Видео
Реклама
17:27
В ЕС согласились со словами Байдена о Путине-"убийце" и назвали причину Видео
17:26
Ученые подтвердили образования тромбов после прививки AstraZeneca Видео
17:21
В УЗ рассказали, как локдаун в Киеве отразится на движении поездов Видео
16:52
Как правильно варить цветную капусту: простые рецепты Видео
16:50
В честь 20-летия Готики создатели ремейка показали новые кадры из игры Фото
16:40
Новая канонада магнитных бурь с 18 марта: как пережить Видео
16:25
Юлия Санина призналась, как было кататься на авто Пабло Эскобара Видео
16:25
Метро Киева парализовало "минирование" семи станций с пересадочными узлами Видео
16:14
В Минздраве назвали сроки прибытия вакцины Pfizer в Украину Видео
15:59
Опубликована новая запись из кабинета Порошенко на Банковой Видео
15:48
Зеленский заявил об угрозе со стороны РФ и анонсировал ответный удар Видео
15:44
Откровенные фото афро-азиатского трансгендера попали в легендарный глянец
15:42
Два сценария: чем закончится скандал между Байденом и Путиным мнение
15:40
В Steam проходят бесплатные выходные в одной из лучших игр 2020 года Видео
15:16
Во Львовской области объявили локдаун с 19 марта и назвали запреты Видео
15:08
В Marvel ответили на слухи о возвращении Криса Эванса к роли Капитана Америка
14:52
В КМУ потребовали от Кличко компенсации за убытки из-за локдауна в Киеве Видео
14:50
Sony показала контроллеры следующего PlayStation VR для PS5 Фото
14:39
Синоптик рассказала, чем порадует и огорчит погода в ближайшие дни Видео
14:29
Айза засветила грудь на интимном фото во время купания
Реклама
14:18
Еда с плесенью: ученые рассказали, всегда ли она опасна Видео
14:07
Techland показала свежие кадры Dying Light 2 и назвала дату выхода Видео
14:06
Почему седеют волосы и можно ли их выдергивать Видео
13:57
Путин ответил на оскорбление Байдена детской дразнилкой
13:57
Большая семерка объявила о требованиях к России по Крыму и Донбассу Видео
13:52
Неожиданно: семь неизвестных преимуществ баклажана для здоровья Видео
13:44
В Раде Шуфрич поскандалил со "слугой народа" из-за призыва "иметь яйца" Видео
13:35
Лига справедливости Зака Снайдера вышла онлайн - о чем фильм и где его смотреть Видео
13:15
Правильные поздравления с Днем налоговика: открытки, приколы и тексты Видео
13:10
Названы три причины, почему пользователи iPhone переходят на Android
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять