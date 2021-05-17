Легендарну гру Final Fantasy XIV чекає масштабне доповнення: подробиці

Деталі доповнення Endwalker для Final Fantasy XIV / Square Enix

Прямо з цифрового івенту Digital Fan Festival 2021 – свіжий, немов травневий листок, кінематографічний трейлер Endwalker – великого доповнення, яке студія Square Enix готує для своєї MMORPG Final Fantasy XIV.

У ньому є різноманітні, строкаті ландшафти, герої з низькими мужніми голосами і зефірними личками, багато битв і запалющий саундтрек від відомого композитора Масаесі Сокен

За словами розробників, Endwalker завершить поточну сюжетну лінію MMORPG, однак на цьому підтримка Final Fantasy XIV не припиняється, бо з оновленням 6.1 гравців чекатиме новий сюжет. Аддон серед іншого додасть в MMORPG два нових класи: мудрець і жнець. Перший з них є хилером, що може лікувати і атакувати, використовуючи летючі механічні ножі. Другий же клас – це ДПС ближнього бою, який буде протистояти своїм противникам, використовуючи свою могутню косу і викликаючи духовного аватара. .

Нарешті, разом з аддоном в FF XIV з'явиться можливість створити персонажа раси Viera чоловічої статі, а також нове плем'я, що нагадує людиноподібних кроликів. За передзамовлення Endwalker гравці отримають доступ до розширення на чотири дні раніше – 19 листопада, – а також кілька внутрішньоігрових предметів.

Трейлер Final Fantasy XIV: Endwalker

Разом з розширенням видавець випустить спеціальне колекційне видання з фігуркою Паладіна, плюшевою іграшкою у вигляді представника нового племені, значком, набором артів і рамкою для них і внутрішньоігровими предметами.

Нагадаємо, що паралельно в стінах Square Enix ведеться робота над покращеною версією Final Fantasy VII Remake Intergrade для PlayStation 5. Нова версія отримає вдосконалену під нові стандарти графіку, включаючи підвищену роздільну здатність, покращене освітлення, текстури, ефекти туману, і все це зі збільшеною частотою кадрів до 60 FPS.

Intergrade стане доступна 10 червня безплатно для всіх власників гри на PS4, крім тих, які отримали її під час роздачі в PS Plus. При цьому сюжетне доповнення з Еффі доведеться купувати в будь-якому випадку.