Square Enix рассказала о деталях масштабного дополнения Endwalker для Final Fantasy XIV

Детали дополнения Endwalker для Final Fantasy XIV / Square Enix

Прямиком с мероприятия Digital Fan Festival 2021 – свежий, словно майский листок, проклюнувшийся из почки, трейлер Endwalker – крупного дополнения, которое студия Square Enix готовит для своей MMORPG Final Fantasy XIV.

В нём есть разнообразные, пёстрые ландшафты, герои с низкими мужественными голосами и зефирными личиками, много сражений и воодушевляющий саундтрек от известного композитора Масаеси Сокен

По словам разработчиков, Endwalker завершит текущую сюжетную линию MMORPG., однако на этом поддержка Final Fantasy XIV не прекращается, ибо с обновлением 6.1 игроков будет ждать новый сюжет. Аддон среди прочего добавит в MMORPG два новых класса: Мудрец и Жнец. Первый из них является хилером, что может лечить и атаковать, используя летающие механические ножи. Второй же класс – это ДПС ближнего боя, который будет противостоять своим противникам, используя свою могучую косу и вызывая духовного аватара. .

Наконец, вместе с аддоном в FF XIV появится возможность создать персонажа расы Viera мужского пола, а также новое племя, напоминающее человекоподобных кроликов. За предзаказ Endwalker игроки получат доступ к расширению на четыре дня раньше – 19 ноября, – а также несколько внутриигровых предметов.

Трейлер Final Fantasy XIV: Endwalker

Вместе с расширением издатель выпустит специальное коллекционное издание с фигуркой паладина, плюшевой игрушкой в виде представителя нового племени, значком, набором артов и рамкой для них и внутриигровыми предметами.

Напомним, что параллельно в стенах Square Enix ведется работа над улучшенной версией Final Fantasy VII Remake Intergrade для PlayStation 5. Новая версия получит усовершенствованную под новые стандарты графику, включая повышенное разрешение, улучшенное освещение, текстуры, эффекты тумана, и всё это с увеличенное частотой кадров до 60 FPS.

Intergrade станет доступна 10 июня бесплатно для всех владельцев игры на PS4, кроме тех, которые получили её во время раздачи в PS Plus. При этом сюжетное дополнение с Эффи придётся покупать в любом случае.