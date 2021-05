В свежем трейлере Final Fantasy 7 Remake для PS5 показали ключевых персонажей игры

Кадр из Final Fantasy VII Remake / Square Enix

В рамках прямой трансляции, посвящённой серии Final Fantasy, Square Enix представила трёхминутный трейлер обновления Intergrade, который наполнен спойлерами по игре и грядущему DLC.

Как мы уже знаем, специально для переиздания на консоли PlayStation 5 авторы игры добавляют совершенно новый эпизод с Юффи (на PS4 его не будет) в качестве главного героя. Но помимо этого для игры готовят целый ряд визуальных улучшений и новых возможностей.

В частности, новая версия получит усовершенствованную под новые стандарты графику, включая повышенное разрешение, улучшенное освещение, текстуры, эффекты тумана, и всё это с увеличенное частотой кадров до 60 FPS. Но на выбор будет два режима производительности. А контроллер DualSense с интеграцией тактильной обратной связи позволит глубже прочувствовать напряжённые схватки.

В конце видео также раскрываются детали эксклюзивности проекта – он будет доступен на PlayStation "как минимум" полгода, то есть до 10 декабря. Intergrade станет доступна 10 июня бесплатно для всех владельцев игры на PS4, кроме тех, которые получили её во время раздачи в PS Plus. При этом сюжетное дополнение с Эффи придётся покупать в любом случае.

Стандартное издание Final Fantasy VII Remake Intergrade обойдётся в 2199 грн, а за версию Digital Deluxe с дополнительным эпизодом Yuffie придётся отдать 2599 грн.

Final Fantasy VII Remake - трейлер PS5-версии

Первая часть саги ремейка Final Fantasy VII вышла в апреле 2020-го только на PS4, где показала рекордные продажи для эксклюзива – спустя пару месяцев, правда, их побила The Last of Us: Part II. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Final Fantasy VII Remake. Демо - бесплатно;

Final Fantasy VII Remake - 1999 грн;

Final Fantasy VII Remake. Цифровое издание - 2399 грн.

Когда ждать второй части Final Fantasy VII Remake, к сожалению, пока неизвестно. В настоящий момент игра находится в "активной стадии разработки", поэтому вряд ли впереди ещё лет пять ожиданий. Скорее, года два-три.