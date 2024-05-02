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8 детей серьезно ранены: жуткие подробности удара по Харьковщине

Ангелина Подвысоцкая
2 мая 2024, 21:31
27
В результате вражеского обстрела ранены 7 мальчиков и одна девочка.
удар по Харьковской области
Российские оккупанты ударили по Дергачам на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: Харьковская областная прокуратура

Российские оккупанты ударили авиабомбами по Дергачам на Харьковщине. В результате этого пострадали девять человек, среди них 8 - дети. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Одна из авиабомб ударила по территории спортивного комплекса, другая - по частным домам.

В результате вражеского удара пострадали 8 детей: семь мальчиков и одна девочка в возрасте от 9 до 15 лет.

видео дня

"Острую реакцию на стресс получил 8-летний мальчик, который во время российской атаки делал дома уроки. Также получил ранения 76-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Известно, что оккупанты ударили по Харьковщине унифицированными межвидовыми планирующими боеприпасами калибра 30 см (УМПБ Д30-СН). Правоохранители открыли уголовное дело по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

  • Авиаудар по Дергачах на Харьковщине 2 мая
    Авиаудар по Дергачах на Харьковщине 2 мая фото: Харьковская областная прокуратура
  • Авиаудар по Дергачах на Харьковщине 2 мая
    Авиаудар по Дергачах на Харьковщине 2 мая фото: Харьковская областная прокуратура
  • Авиаудар по Дергачах на Харьковщине 2 мая
    Авиаудар по Дергачах на Харьковщине 2 мая фото: Харьковская областная прокуратура
  • Авиаудар по Дергачах на Харьковщине 2 мая
    Авиаудар по Дергачах на Харьковщине 2 мая фото: Харьковская областная прокуратура
  • Авиаудар по Дергачах на Харьковщине 2 мая
    Авиаудар по Дергачах на Харьковщине 2 мая фото: Харьковская областная прокуратура
  • Авиаудар по Дергачах на Харьковщине 2 мая
    Авиаудар по Дергачах на Харьковщине 2 мая фото: Харьковская областная прокуратура
  • Авиаудар по Дергачах на Харьковщине 2 мая
    Авиаудар по Дергачах на Харьковщине 2 мая фото: Харьковская областная прокуратура

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что дети были ранены осколками боеприпасов и стекла. Их госпитализировали в областную больницу и оказывают всю необходимую помощь.

Среди пострадавших двое 11-летних, двое 12-летних детей и два ребенка 13 и 15 лет. Состояние средней тяжести.

Смотрите видео об авиаударе по Дергачах на Харьковщине:

удар по Харьковской области
Российские оккупанты ударили по Дергачам на Харьковщине / фото: скриншот

Удары России по Харькову - последние новости

Войска РФ 22 апреля нанесли удар по телебашне в Харькове, сказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. В результате вражеского удара по инфраструктурному объекту фиксировались перебои с сигналом цифрового телевидения.

24 апреля РФ обстреляла ракетами жилой комплекс в Харькове. Прилеты были по Шевченковскому району города. Враг атаковал ракетами С-300.

29 апреля оккупанты атаковали Харьков корректируемыми авиабомбами. Был зафиксирован прилет в зону жилой застройки. Частично повреждена многоэтажка.

Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы

Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами и ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков.

Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что россияне не имеют сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику, постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь.

По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб".

Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

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