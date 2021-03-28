Стало відомо про плани CDPR з підтримки Cyberpunk 2077 на 2021-й

Cyberpunk 2077 отримає три платних і десять безкоштовних DLC / CDPR

Студія CD Projekt випустить для рольової гри Cyberpunk 2077 десять безплатних і три платних DLC. Інформацію про це знайшов датамайнер з ніком PricklyAssassin, який опублікував на reddit приховану сторінку гри у магазині Epic Games Store.

Велика частина з них буде невеликими оновленнями, судячи з назв, що додають в гру елементи кастомізації персонажа, включаючи імпланти, але три будуть великими сюжетними доповненнями.

Датамайнер зауважив, що нещодавно Epic Games збільшила загальну виділену місткість сервера Cyberpunk 2077 в магазині зі 100 ГБ до 500 ГБ. Зазвичай такі розширення відбуваються за кілька місяців до випуску нових оновлень або контенту. Він також поділився скріншотом з прихованими шаблонами всіх DLC, які повинні бути активовані в міру їх виходу.

За його словами, ще в лютому на сторінці було 18 безплатних DLC, але тепер їх кількість скорочено до десяти безплатних і трьох платних.

Перелік назв можливих DLC для Cyberpunk 2077:

Body of Chrome;

Body Shops Expansion;

Fashion Forward Expansion;

Gangs of Night City;

Neck Deep;

Night City Expansion;

Rides of the Dark Future;

Ripperdocs Expansion;

The Relic;

Unnamed.

Коли саме і в якому порядку вийдуть DLC – невідомо. Датамайнер припустив, що реліз відбудеться протягом декількох місяців. Немає ніякої інформації про те, що саме буде в цих доповненнях [сюжетних] і скільки вони будуть коштувати.

Тим часом CDPR не поспішає ділитися планами з підтримки гри: досі невідомо, коли вийде березневе оновлення, реліз якого перенесли з лютого через хакерську атаку на компанію. У другій половині року вийде некстген-патч для PS5 і Xbox Series.

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