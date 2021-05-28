У Steam безкоштовно роздають скандальну гру про Другу світову війну

Company of Heroes 2 роздають безплатно / Steam

У Steam вирішили безплатно і назавжди роздати другу частину стратегічної серії Company of Heroes разом з її доповненням Ardennes Assault, присвяченим арденнської операції під час Другої світової війни

Гравці, які підпишуться на розсилку новин за франшизою, також отримають ще одне доповнення для CoH 2 – Case Blue. Це набір сценаріїв, бої в яких розгортаються в 1942 році в Поволжі, на Дону і в околицях Сталінграда.

Крім того, магазин пропонує заощадити на покупці інших DLC для Company of Heroes, знижки на які досягають 80%. Акція з роздачею і розпродаж триватимуть до 31 травня 20:00 за київським часом.

Для всіх, хто вперше чує про даного представника жанру, Company of Heroes 2 вважається однією з найскандальніших ігор на пострадянському просторі. Незабаром після оригінального релізу у 2013 році блогер Євген Баженов випустив відеоогляд на гру, в якому звинуватив розробників в русофобії – після цього "СофтКлаб" прибрав її з продажу. Ресурс Metacritic присвоїв грі рейтинг у 80 балів зі 100 на підставі відгуків 82 професійних критиків.

Трейлер Company of Heroes 2

Паралельно в Steam, нагадаємо, проходить і інша знижкова акція, яка напевно припаде до вподоби всім вітчизняним геймерам – як-не-як, цього разу подешевшали гри компанії 1C. також за вигідними пропозиціями варто заглянути в Epic Games Store і PS Store.