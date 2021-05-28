В Steam бесплатно раздают скандальную игру о Второй мировой войне

Company of Heroes 2 раздают бесплатно / Steam

В Steam решили бесплатно и навсегда раздать вторую часть стратегической серии Company of Heroes вместе с её дополнением Ardennes Assault, посвящённым Арденнской операции во время Второй мировой войны

Игроки, которые подпишутся на новостную рассылку по франшизе, также получат ещё одно дополнение для CoH 2 – Case Blue. Это набор сценариев, бои в которых разворачиваются в 1942 году в Поволжье, на Дону и в окрестностях Сталинграда.

Кроме того, магазин предлагает сэкономить на покупке других DLC для Company of Heroes, скидки на которые достигают 80%. Акция с раздачей и распродажа продлятся до 31 мая 20:00 по киевскому времени.

Для всех, кто впервые слышит о данном представителе жанра, Company of Heroes 2 считается одной из самых скандальных игр на постсоветском пространстве. Вскоре после оригинального релиза в 2013 году блогер Евгений Баженов выпустил видеообзор на игру, в котором обвинил разработчиков в русофобии – после этого "СофтКлаб" убрал ее из продажи. Ресурс Metacritic присвоил игре рейтинг в 80 баллов из 100 на основании отзывов 82 профессиональных критиков.

Трейлер Company of Heroes 2

Параллельно в Steam, напомним, проходит и другая скидочная акция, которая наверняка придётся по нраву всем отечественным геймерам – как-никак, на сей раз подешевели игры компании 1C. Также за выгодными предложениями стоит заглянуть в Epic Games Store и PS Store.