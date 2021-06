Стильний екшен Control отримає повну локалізацію – переведуть навіть пісні

Control отримає російську озвучку / Remedy

Студія озвучення GamesVoice повідомила, що російська озвучка одного з найстильніших екшенів десятиліття Control стане доступна для звантаження 12 червня. Також вони опублікували трейлер озвучення з демонстрацією деяких голосів.

Фахівці зі студії GamesVoice не тільки озвучили гру, але і переробили російський переклад. А ще вони переклали і озвучили на російську мову пісні "My Dark Disquiet", "Take Control", "Vent" і "Fear of a Blank Planet".

"Сорок два голоси, участь зірок вітчизняного дубляжу, довгі вечори за вивченням хитросплетінь ігрового всесвіту заради глобального перероблювання вихідного перекладу, – результат наших праць ви зможете оцінити вже... ах, до чого слова, просто дивіться трейлер!".

Сама гра, нагадаємо, вийшла минулого літа і була тепло прийнята як гравцями, так і журналістами. Оглядачі переважно хвалили гру за перестрілки і телекінетичні здібності головної героїні, оригінальний світ і незвичайну атмосферу. Так само позитивно вони оцінили художній стиль проєкту. Згідно з даними Metacritic, середній бал гри становить 85/100.

Гру можна купити як на консолях Xbox і Playstation, так і на ПК. Для всіх охочих ознайомитися з грою доступні наступні пропозиції:

Раніше стало відомо, що студія-розробник Control – Remedy – працює відразу над 5 іграми, які були розподілені між чотирма командами.

Однією з таких ігор є очікуваний багатьма геймерами сиквел оригінальної Alan Wake, який дебютував на ігрових екранах у 2010 році. З чуток, видавцем та інвестором Alan Wake 2 є компанія Epic Games – серед усіх конкурентів саме творець Fortnite запропонував кращі умови.