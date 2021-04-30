Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 показали нові кадри з довгоочікуваної гри

S.T.A.L.K.E.R. 2 - нові концепт-арти / The Verge

На сайті The Verge опублікували об'ємний матеріал, присвячений серії S.T.A.L.K.E.R. і 35-річчю з дня катастрофи на Чорнобильській АЕС. Серед скріншотів першої частини засвітилися нові концепт-арти S.T.A.L.K.E.R. 2, які ще ніде раніше не виходили.

Важко стверджувати яка саме це локація, але, швидше за все, на артах зображено Затон – найбільшу локацію оригінального всесвіту S.T.A.L.K.E.R., яка зустрічається в "Поклик Прип'яті".

Видання також опублікувало невеликий коментар Захара Бочарова, PR-менеджера GSC Game World, Про вибір сетингу для першої частини – "для гри розглядалося кілька локацій, – пояснює Бочаров, – але в певний момент Чорнобиль виявився ідеальним місцем для цієї історії. Це було рішення Сергія Григоровича, директора гри, і в той момент все склалося навколо цієї ідеї. Чорнобиль дав нам цю багату атмосферу і величезний лор для вивчення...".

Місяць тому студія GSC Game World показала ролик з напрацюваннями зі S.T.A.L.K.E.R., в якому можна побачити оновлені костюми фракцій "Свобода" і "Борг", кілька видів зброї та інструмент розробників для створення унікальних персонажів. Новими кадрами ігрового процесу пообіцяли поділитися протягом поточного року.

Офіційна дата виходу S.T.A.L.K.E.R. 2 поки невідома. Гра готується до виходу на ПК і Xbox Series X/S. У день релізу в шутер зможуть зіграти безплатно передплатники сервісу Game Pass.