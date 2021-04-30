Студия GSC Game World показала новые кадры из S.T.A.L.K.E.R. 2

S.T.A.L.K.E.R. 2 - новые концепт-арты / The Verge

На сайте The Verge опубликовали объемный материал, посвященный серии S.T.A.L.K.E.R. и 35-летию со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. Среди скриншотов первой части засветились новые концепт-арты S.T.A.L.K.E.R. 2, которые еще нигде раньше не выходили.

Трудно утверждать какая именно это локация, но, скорее всего, на артах изображен Затон – крупнейшая локация оригинальной вселенной S.T.A.L.K.E.R., встречающаяся в "Зове Припяти".

Издание также опубликовало небольшой комментарий Захара Бочарова, PR-менеджера GSC Game World, о выборе сеттинга для первой части – "Для игры рассматривалось несколько локаций, – объясняет Бочаров, – но в определенный момент Чернобыль оказался идеальным местом для этой истории. Это было решение Сергея Григоровича, директора игры, и в тот момент все сложилось вокруг этой идеи. Чернобыль дал нам эту богатую атмосферу и огромный лор для изучения...".

Месяц назад студия GSC Game World показала ролик с наработками из S.T.A.L.K.E.R. 2, в котором можно увидеть обновлённые костюмы фракций "Свобода" и "Долг", несколько видов оружия и инструмент разработчиков для создания уникальных персонажей. Новыми кадрами игрового процесса пообещали поделиться в течение текущего года.

Официальная дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 пока неизвестна. Игра готовится к выходу на ПК и Xbox Series X/S. В день релиза в шутер смогут сыграть бесплатно подписчики сервиса Game Pass.