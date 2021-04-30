УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Студия GSC Game World показала новые кадры из S.T.A.L.K.E.R. 2

30 апреля 2021, 19:04

Точная дата выхода игры все ещё остается в тайне. Она готовится к выходу на ПК и Xbox Series X/S

S.T.A.L.K.E.R. 2 сталкер / SGC
S.T.A.L.K.E.R. 2 - новые концепт-арты / The Verge

На сайте The Verge опубликовали объемный материал, посвященный серии S.T.A.L.K.E.R. и 35-летию со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. Среди скриншотов первой части засветились новые концепт-арты S.T.A.L.K.E.R. 2, которые еще нигде раньше не выходили.

Трудно утверждать какая именно это локация, но, скорее всего, на артах изображен Затон – крупнейшая локация оригинальной вселенной S.T.A.L.K.E.R., встречающаяся в "Зове Припяти".

Издание также опубликовало небольшой комментарий Захара Бочарова, PR-менеджера GSC Game World, о выборе сеттинга для первой части – "Для игры рассматривалось несколько локаций, – объясняет Бочаров, – но в определенный момент Чернобыль оказался идеальным местом для этой истории. Это было решение Сергея Григоровича, директора игры, и в тот момент все сложилось вокруг этой идеи. Чернобыль дал нам эту богатую атмосферу и огромный лор для изучения...".

  • Свежие концепт-арты "Сталкер 2"
    Свежие концепт-арты "Сталкер 2" The Verge
  • Свежие концепт-арты "Сталкер 2"
    Свежие концепт-арты "Сталкер 2" The Verge
  • Свежие концепт-арты "Сталкер 2"
    Свежие концепт-арты "Сталкер 2" The Verge
  • Свежие концепт-арты "Сталкер 2"
    Свежие концепт-арты "Сталкер 2" The Verge
  • Свежие концепт-арты "Сталкер 2"
    Свежие концепт-арты "Сталкер 2" The Verge
  • Свежие концепт-арты "Сталкер 2"
    Свежие концепт-арты "Сталкер 2" The Verge

Месяц назад студия GSC Game World показала ролик с наработками из S.T.A.L.K.E.R. 2, в котором можно увидеть обновлённые костюмы фракций "Свобода" и "Долг", несколько видов оружия и инструмент разработчиков для создания уникальных персонажей. Новыми кадрами игрового процесса пообещали поделиться в течение текущего года.

Официальная дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 пока неизвестна. Игра готовится к выходу на ПК и Xbox Series X/S. В день релиза в шутер смогут сыграть бесплатно подписчики сервиса Game Pass.

S.T.A.L.K.E.R. 2
Сейчас вы просматриваете новость «Студия GSC Game World показала новые кадры из S.T.A.L.K.E.R. 2». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Три лучших рецепта пасхи: ключевые правила приготовленияТри лучших рецепта пасхи: ключевые правила приготовления Пасхальный кулич, который всегда получается: простой рецепт с фотоПасхальный кулич, который всегда получается: простой рецепт с фото Неожиданная жара и опасные поездки: каким будет май-2021Неожиданная жара и опасные поездки: каким будет май-2021 "Нас много, проголосуем правильно": россияне "пошутили" по поводу аннексии Анталии"Нас много, проголосуем правильно": россияне "пошутили" по поводу аннексии Анталии Трагически погиб участник Х-фактора, певец и музыкантТрагически погиб участник Х-фактора, певец и музыкант

Последние новости

19:58
У Байдена сделали новое заявление по войскам РФ у границ Украины
19:53
Пасхальный кулич, который всегда получается: простой рецепт с фото Видео
19:44
Очищение уксусом: что категорически нельзя чистить этим средством Видео
19:38
Гороскоп всех знаков Зодиака на 1 мая: новый пост и запретное дело Видео
19:30
Арестович пояснил, готова ли российская сторона говорить с Зеленским о Донбассе Видео
Реклама
19:26
В России в ДТП погибли девочки-спортсменки: главные подробности Видео
19:21
Русский язык, очки и коронавирус Зеленского: главные скандалы Юлии Мендель Видео
19:15
Страстная пятница 2021 и Вальпургиева ночь совпали: что нельзя делать Видео
19:15
Леся Никитюк ответила, чего не стала Холостячкой 2021
19:04
Студия GSC Game World показала новые кадры из S.T.A.L.K.E.R. 2 Фото
18:47
Как сдать ВНО-2021 на отлично: подборка полезных YouTube-каналов
18:45
Россия ввела санкции против председателя Европарламента Видео
18:23
Один укол спасет жизнь: Никита Крыжный нуждается в помощи
18:05
Легенда возвращается к нам – состоялся релиз ремастера Total War: Rome Видео
18:03
СМИ назвали причину ухода Мендель от президента Зеленского Видео
17:54
Кристен Стюарт возвращается на большой экран в паре со звездой Голливуда
17:43
Отличный венский кулич и кулич заварной пасхальный – идеальные рецепты Видео
17:25
Жена Дзидзьо раскрыла подробности развода с мужем
17:16
Австрия выступила с инициативой по встрече Байдена и Путина Видео
17:15
В Украине подорожали игры для PlayStation 4
Реклама
17:13
Суд отпустил подозреваемого в убийстве Павла Шеремета под домашний арест Видео
17:04
Самый вкусный кулич краффин – рецепт Фото Видео
17:03
Киев накроют гроза и град: что говорят синоптики Видео
16:56
Страстная суббота 2021: запреты дня, что нужно успеть сделать до Пасхи Видео
16:41
У Майкла Дугласа случилась трагедия в семье
16:39
Что может сказать о вашем здоровье ушная сера: цвет и консистенция Видео
16:37
Схождение Благодатного огня 2021: онлайн-трансляция и как происходит Видео
16:28
В Житомире депутат от ОПЗЖ по ошибке поздравил нацистов с 9 мая Видео
16:07
"Чертовски крутая": что журналисты говорят о PS5-эксклюзиве Returnal Видео
15:58
Ослабление карантина в Киеве с 1 мая: что запрещено в столице Видео
15:51
Экс-нардеп назвал имя нового спикера Зеленского: что о ней известно
15:48
В Госдепе рассказали, как США поддержат Украину при российской агрессии Видео
15:47
У Зеленского рассказали о судьбе Мендель после ухода с поста пресс-секретаря Видео
15:30
Разработчики игр выступили против высокой комиссии онлайн-магазинов
15:16
Врач указал на шесть привычек, которые провоцируют геморрой Видео
15:03
Точный лунный календарь стрижек на май 2021: правильные дни Видео
15:01
Анна Тринчер показала свидание мечты с Позитивом в клипе Kiss
15:00
В больницах Мариуполя появились новые кислородные станции
14:56
В больницах Буковины откроют 5 современных приемных отделений
14:54
Дом стоимостью до $500 тыс.: журналисты нашли особняк Юзика под Киевом Видео
Реклама
14:49
В Steam появилась демоверсия ожидаемого хоррора Resident Evil Village Видео
14:46
Спикер Зеленского написала заявление об увольнении – СМИ Видео
14:36
Три лучших рецепта пасхи: ключевые правила приготовления Видео
14:24
Всплыли новые имена в деле о похищении скандального судьи-беглеца Чауса Видео
14:14
Тина Кароль ответила на личный вопрос о мужчинах и отношениях
13:53
У Путина "наехали" на Байдена и сделали заявление о встрече лидеров США и РФ Видео
13:48
Вальпургиева ночь 2021: обряды на любовь, ритуалы, приметы и запреты Видео
13:33
Премьера сериала Славяне на 1+1: актеры эксклюзивно рассказали о своих персонажах Видео
13:24
В Кремле высказались о встрече Путина и Зеленского Видео
13:19
Прощай, Google: 8 поисковиков, которые лучше Гугла
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять