У Hitman III проходять безплатні вихідні на ПК і консолях

У Hitman III можна пограти безкоштовно / IO Interactive

Творі популярної серії відеоігор Hitman, що розповідає про пригоди найманого вбивці на прізвисько Агент 47, продовжують заохочувати гравців купити завершальну частину трилогії World of Assassination.

Відтепер для всіх платформ стала доступна пробна версія Hitman III, в якій можна пограти в навчальні рівні з першої та другої частини, а також з новинки. У разі покупки прогрес збережеться.

Разом з цим власники Hitman III, у яких не було другої частини, тепер отримають тимчасовий доступ до інтро сиквела в Новій Зеландії. До того ж розробники обіцяють, що найближчим часом з'явиться ще більше безплатного контенту з платної версії. Акція триватиме до 6 квітня.

Завантажити стартовий набір Hitman III:

Крім того, сьогодні стартували продажі першого доповнення ("Жадібність") з сезонного пропуску Seven Deadly Sins, натхненного сімома смертними гріхами. Окремо DLC обійдеться в 72 грн і 159 грн на PC і консолях, тоді як абонемент коштує 432 і 999 грн відповідно.