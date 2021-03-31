В Hitman III проходят бесплатные выходные на ПК и консолях

В Hitman III можно поиграть бесплатно / IO Interactive

Разработчики популярной серии видеоигр Hitman, рассказывающей о приключениях киллера по прозвищу Агент 47, продолжают уговаривать игроков купить заключительную часть трилогии World of Assassination.

Отныне для всех платформ стала доступна пробная версия Hitman III, в которой можно поиграть в обучающие уровни из первой и второй части, а также Дубай из новинки. В случае покупки прогресс сохранится.

Вместе с этим владельцы Hitman III, у которых не было второй части, теперь получат временный доступ к интро сиквела в Новой Зеландии. Вдобавок разработчики обещают, что в ближайшее время появится ещё больше бесплатного контента из платной версии. Акция действует до 6 апреля.

Загрузить стартовый набор Hitman III:

Кроме того, сегодня стартовали продажи первого дополнения ("Алчность") из сезонного пропуска Seven Deadly Sins, вдохновлённого семью смертными грехами. Отдельно DLC обойдётся в 72 грн и 159 грн на PC и консолях, тогда как абонемент стоит 432 и 999 грн соответственно.