Підсумовуємо всю інформацію, яку ми знаємо про прийдешню Battlefield 6

Все, що відомо про Battlefield 6 / EA

Франшиза Battlefield відкрила двері для жанру військових шутерів. Завдяки підвищеному реалізму, руйнівному оточенню і масивним мережевим картам "Батла" має попит навіть через 20 років після свого дебюту.

Після невдачі Battlefield V, яка вийшла у 2018 році, а вже влітку 2020 її перестали підтримувати новим контентом (при цьому EA не виконали безліч своїх же обіцянок), фанати налаштовані досить скептично щодо нової частини, але, судячи з останніх чуток, розробники зі студії DICE готують повноцінний камбек.

Представники DICE не раз наголошували, що з Battlefield 6 серія повернеться до своїх джерел – масштабних і реалістичних битв, взявши все найкраще зі старих частин, але вивівши це на новий рівень.

Battlefield 6 - дата виходу і платформи

Battlefield 6 повинна вийти у святковий період 2021 на ПК, PS5 і Xbox Series X/S. За словами видавця, проєкт буде адаптований під консолі нового покоління і пустить в дію весь їх потенціал.

У лютому 2021 генеральний директор EA Ендрю Вілсоном підтвердив, що розробка гри випереджає розклад, так що реліз може відбутися навіть трохи раніше.

Battlefield 6 - трейлер

Офіційний анонс Battlefield 6 варто очікувати в травні, але прийдешній шутер вже встиг засвітитися в технічному трейлері з EA Play 2020. Ми змогли лише поглянути на "робочий процес" з лицьовими анімаціями і демонстрацією бою з великою кількістю солдатів.

Судячи з побачених нами коротких відрізків, лицьові анімації будуть більш реалістичними, а поле бою на цей раз буде ще більше, можливо, з великою кількістю гравців (за чутками, від 16 до 128 осіб).

Battlefield 6 - новини та чутки

Дії Battlefield 6 розгорнуться в Казахстані, повномасштабні битви з "найбільшим числом гравців в історії серії" і бойовий пропуск.

За інформацією інсайдера Тома Хендерсона, в новій частині Battlefield розробники планують поліпшити вже ставши традиційною для серії механіку руйнування. Вперше вони створять незаскриптовані руйнування хмарочосів.

Повідомляється, що практично всі об'єкти в грі будуть повністю руйнівні, при цьому падати будівлі будуть не по скриптах, а унікально, в залежності від нанесених їм пошкоджень.

Іншими словами, можна буде знищити практично всі будівлі, окрім найважливіших. Таким чином у гравців з'явиться абсолютно новий елемент тактики на полі бою. Раніше Хендерсон також повідомляв, що наступна частина франшизи запропонує битви на картах до 128 осіб. Інформація підтвердилася в офіційному анонсі: геймерів чекають "повномасштабні битви з найбільшим числом гравців в історії серії".

Більше інсайдів про Battlefield 6:

Battlefield 6 повернеться до сучасного сетингу;

Виходячи з секретних координат в тизері з EA Play, які вели до Казахстану на Google Maps. Можна припустити, що саме ця країна стане місцем дії для однієї з карт в грі;

У гру введуть карти, які будуть оновлюватися Поки що незрозуміло, як ця фіча буде працювати – можливо, кожен матч локація буде рандомно збиратися з різних модулів. Але швидше за все, в гру введуть систему івентів (на подобі Fortnite), після яких зовнішній вигляд карт буде назавжди змінюватися;

У самих боях зможуть брати участь одночасно від 16 до 128 осіб;

Бойовий пропуск з косметичними предметами "нарешті" добереться і до BF6;

Нова частина буде підтримувати кроссплей між усіма платформами;

З'являться клани до 100 осіб з чатом, випробуваннями і т. д;

У 2022 році може вийти безплатна королівська битва в дусі Warzone.

Кадр з Battlefield V / DICE

Раніше повідомлялося, що наприкінці 2021 року вийде нова частина Call of Duty. Однак, ніякої іншої інформації про проєкт немає, включаючи відомості про студію-розробника.