Підсумовуємо всю інформацію, яку ми знаємо про прийдешню Battlefield 6

Анонс Battlefield 6 варто очікувати в травні, а вийде шутер до кінця осені.
Франшиза Battlefield відкрила двері для жанру військових шутерів. Завдяки підвищеному реалізму, руйнівному оточенню і масивним мережевим картам "Батла" має попит навіть через 20 років після свого дебюту.
Після невдачі Battlefield V, яка вийшла у 2018 році, а вже влітку 2020 її перестали підтримувати новим контентом (при цьому EA не виконали безліч своїх же обіцянок), фанати налаштовані досить скептично щодо нової частини, але, судячи з останніх чуток, розробники зі студії DICE готують повноцінний камбек.
Представники DICE не раз наголошували, що з Battlefield 6 серія повернеться до своїх джерел – масштабних і реалістичних битв, взявши все найкраще зі старих частин, але вивівши це на новий рівень.
Battlefield 6 - дата виходу і платформи
Battlefield 6 повинна вийти у святковий період 2021 на ПК, PS5 і Xbox Series X/S. За словами видавця, проєкт буде адаптований під консолі нового покоління і пустить в дію весь їх потенціал.
У лютому 2021 генеральний директор EA Ендрю Вілсоном підтвердив, що розробка гри випереджає розклад, так що реліз може відбутися навіть трохи раніше.
Battlefield 6 - трейлер
Офіційний анонс Battlefield 6 варто очікувати в травні, але прийдешній шутер вже встиг засвітитися в технічному трейлері з EA Play 2020. Ми змогли лише поглянути на "робочий процес" з лицьовими анімаціями і демонстрацією бою з великою кількістю солдатів.
Судячи з побачених нами коротких відрізків, лицьові анімації будуть більш реалістичними, а поле бою на цей раз буде ще більше, можливо, з великою кількістю гравців (за чутками, від 16 до 128 осіб).
Battlefield 6 - новини та чутки
Дії Battlefield 6 розгорнуться в Казахстані, повномасштабні битви з "найбільшим числом гравців в історії серії" і бойовий пропуск.
За інформацією інсайдера Тома Хендерсона, в новій частині Battlefield розробники планують поліпшити вже ставши традиційною для серії механіку руйнування. Вперше вони створять незаскриптовані руйнування хмарочосів.
Повідомляється, що практично всі об'єкти в грі будуть повністю руйнівні, при цьому падати будівлі будуть не по скриптах, а унікально, в залежності від нанесених їм пошкоджень.
Іншими словами, можна буде знищити практично всі будівлі, окрім найважливіших. Таким чином у гравців з'явиться абсолютно новий елемент тактики на полі бою. Раніше Хендерсон також повідомляв, що наступна частина франшизи запропонує битви на картах до 128 осіб. Інформація підтвердилася в офіційному анонсі: геймерів чекають "повномасштабні битви з найбільшим числом гравців в історії серії".
Більше інсайдів про Battlefield 6:
- Battlefield 6 повернеться до сучасного сетингу;
- Виходячи з секретних координат в тизері з EA Play, які вели до Казахстану на Google Maps. Можна припустити, що саме ця країна стане місцем дії для однієї з карт в грі;
- У гру введуть карти, які будуть оновлюватися Поки що незрозуміло, як ця фіча буде працювати – можливо, кожен матч локація буде рандомно збиратися з різних модулів. Але швидше за все, в гру введуть систему івентів (на подобі Fortnite), після яких зовнішній вигляд карт буде назавжди змінюватися;
- У самих боях зможуть брати участь одночасно від 16 до 128 осіб;
- Бойовий пропуск з косметичними предметами "нарешті" добереться і до BF6;
- Нова частина буде підтримувати кроссплей між усіма платформами;
- З'являться клани до 100 осіб з чатом, випробуваннями і т. д;
- У 2022 році може вийти безплатна королівська битва в дусі Warzone.
Раніше повідомлялося, що наприкінці 2021 року вийде нова частина Call of Duty. Однак, ніякої іншої інформації про проєкт немає, включаючи відомості про студію-розробника.