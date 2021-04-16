Нова гра про Черепашок-ніндзя повертає назад в дитинство

Нова гра про Черепашок-ніндзя отримала геймплейний трейлер / DotEmu

Творці TMNT: Shredder's Revenge опублікували новий геймплейний трейлер гри, в якому показали особливості кожної з черепах. Гра виконана в стилістиці класичних мультфільмів 1987 року.

Видавцем гри виступає Dotemu, яка не так давно порадувала ретрогеймерів випуском Streets of Rage 4 – однією з найкращих ігор про бойові мистецтва, яка розповідає продовження історії третьої частини.

Нова гра про Черепашок-ніндзя очікується приблизно тією ж публікою і претендує на те, щоб під враженням від її ігрового процесу ностальгічно згадувалися ті почуття, які побутували в золоту епоху 8-бітних ігор, коли за випуском і розробкою франшизи Teenage Mutant Ninja Turtles стояла ще KONAMI.

За жанром, це класичний beat 'em up Побий їх усіх), де гравцям в ролі улюблених черепашок належить битися зі Шредером, Рокстеді, Бібопом, Кренгом та іншими лиходіями, що населяють Нью-Йорк. Нові "черепахи" порадують ретро-дизайном з 80-х, олдскульним ігровим процесом з деякими нововведеннями і кооперативним режимом, що підтримує до 4 гравців.

TMNT: Shredder's Revenge вийде в цьому році на ПК і консолях. У проєкта вже є сторінка в Steam.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge - геймплейний трейлер

Раніше ми згадували найкрутіші ігри для Сеги –16-бітної приставки з дитинства – які надовго залишилися в пам'яті кількох поколінь геймерів.

Звичайно, якість і графічне оформлення сучасних ігор зробило крок далеко вперед, проте всі ми дотепер з теплотою в куточку душі згадуємо улюблені ігри 90 х. про них і поговоримо.