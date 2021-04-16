УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Техно

Нова гра про Черепашок-ніндзя повертає назад в дитинство

16 квітня 2021, 14:22

Творці TMNT: Shredder's Revenge опублікували новий геймплейний трейлер гри, в якому показали особливості кожної з черепах.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge
Нова гра про Черепашок-ніндзя отримала геймплейний трейлер / DotEmu

Творці TMNT: Shredder's Revenge опублікували новий геймплейний трейлер гри, в якому показали особливості кожної з черепах. Гра виконана в стилістиці класичних мультфільмів 1987 року.

Видавцем гри виступає Dotemu, яка не так давно порадувала ретрогеймерів випуском Streets of Rage 4 – однією з найкращих ігор про бойові мистецтва, яка розповідає продовження історії третьої частини.

Нова гра про Черепашок-ніндзя очікується приблизно тією ж публікою і претендує на те, щоб під враженням від її ігрового процесу ностальгічно згадувалися ті почуття, які побутували в золоту епоху 8-бітних ігор, коли за випуском і розробкою франшизи Teenage Mutant Ninja Turtles стояла ще KONAMI.

За жанром, це класичний beat 'em up Побий їх усіх), де гравцям в ролі улюблених черепашок належить битися зі Шредером, Рокстеді, Бібопом, Кренгом та іншими лиходіями, що населяють Нью-Йорк. Нові "черепахи" порадують ретро-дизайном з 80-х, олдскульним ігровим процесом з деякими нововведеннями і кооперативним режимом, що підтримує до 4 гравців.

TMNT: Shredder's Revenge вийде в цьому році на ПК і консолях. У проєкта вже є сторінка в Steam.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge - геймплейний трейлер

Раніше ми згадували найкрутіші ігри для Сеги –16-бітної приставки з дитинства – які надовго залишилися в пам'яті кількох поколінь геймерів.

Звичайно, якість і графічне оформлення сучасних ігор зробило крок далеко вперед, проте всі ми дотепер з теплотою в куточку душі згадуємо улюблені ігри 90 х. про них і поговоримо.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Небезпечний лосось: вчені дізналися, від якого виду червоної риби краще відмовитисяНебезпечний лосось: вчені дізналися, від якого виду червоної риби краще відмовитися Масло або маргарин: дивовижна правда від лікарівМасло або маргарин: дивовижна правда від лікарів "Путін - убивця": в Росії пройшли масові протести через Навального"Путін - убивця": в Росії пройшли масові протести через Навального Фіналіст голосу 2021 розкрив свою пісню для останнього ефіру шоуФіналіст голосу 2021 розкрив свою пісню для останнього ефіру шоу Локдаун для лохів: Тищенко потрапив у новий скандал не випадковоЛокдаун для лохів: Тищенко потрапив у новий скандал не випадково

Останні новини

12:31
Що означає Лазарева субота і що робити в це свято
12:30
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: прорив та любовні невдачі Відео
12:20
Без транзиту газу тарифи в Україні можуть зрости в 4 рази - Макогон Відео
12:05
Відведення військ Росії від кордонів України: головні факти та реакція Києва і Заходу Відео
12:00
У МОЗ назвали області, де зашкалює кількість пацієнтів з COVID-19 Відео
Реклама
11:46
Тіна Кароль посвітила грудьми в одному халатику у зухвалому кліпі Красиво Відео
11:24
Українців попередили про різке зростання комунальних тарифів: що подорожчає Відео
11:05
Шахраї використовують імена знаменитостей для вимагання
11:01
Дизель по 30 і газ по 20: чим загрожує дефіцит палива в Україні
10:49
Прем'єра на 1+1: чим здивує серіал Слов'яни 2021 Відео
10:44
Зашквари "слуг народу": стало відомо про несподіване покарання для нардепів Відео
10:30
Волкер пояснив, чому Зеленський не виконує вимогу РФ щодо Донбасу Відео
10:24
Мокрий сніг та заморозки: синоптик уточнила прогноз погоди на вихідні Відео
10:14
У США оцінили відведення військ РФ від кордонів України та поставили умову Москві Відео
10:12
Путін не може вибрати між Україною та Білоруссю Погляд
09:45
Тілль Ліндеман переспівав радянську пісню про війну Відео
09:27
Насіння соняшнику: в чому користь для організму Відео
09:19
Нова партія вакцини AstraZeneca прибула в Україну: кому "світить" щеплення Відео
09:14
У Зеленського прокоментували пропозицію Путіна щодо зустрічі Відео
09:05
Небезпечні симптоми для чоловіків: які сигнали тіла не можна ігнорувати Відео
Реклама
09:05
В ОП заловили Путіна на важливому застереженні щодо переговорів з "ЛДНР" Відео
09:03
Карантин в Україні можуть продовжити після 30 червня - міністр Відео
08:48
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на завтра: несподіванки і заборона на зміни Відео
08:38
Мовчання недоімператора: чому Путін "забув" про Україну Погляд
08:18
Кількість хворих на коронавірус в Україні перетнула "червону лінію"
07:50
У Держдепі зробили заяву про летальну зброю для України Відео
07:44
Дипломат розкрив плани Путіна щодо зустрічі з Зеленським на Донбасі Відео
07:14
Ведуча 1+1 без ліфчика показала груди на приголомшливих фото
07:09
У Росії заявили про нову "холодну війну" з США Відео
06:56
Росія вирішила вичікувати момент для нападу на Україну Погляд
06:42
Генпрокурор Венедіктова натякнула, що кума Путіна можуть кинути за ґрати Відео
06:30
Виснажливі магнітні бурі з 23 квітня 2021: скільки триватимуть і що робити Відео
06:01
Політолог пояснив, чому небезпечні прямі переговори Зеленського з Путіним Відео
05:28
Вчені продукти, які провокують ранню смерть Відео
05:02
Військовий експерт оцінив найгірший сценарій агресії армії РФ проти України Відео
04:25
Дослідники відшукали ще один спосіб продовження життя
03:50
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
03:09
Путін приготував для Зеленського пастку з переговорами по Донбасу - експерт Відео
02:15
Ані Лорак засвітила величезні груди в зухвалому вирізі вбрання
00:53
Експерт розповів, хто напоумив Зеленського запросити Путіна на особисту зустріч Відео
Реклама
00:19
Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу Відео
22 квітня, четвер
23:58
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ Відео
23:34
На Вербну неділю в Україні різко зміниться погода Відео
23:30
7 непотрібних Windows-програм, які варто видалити прямо зараз
23:24
Як повинна виглядати вагіна: сім типів Відео
23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії Відео
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти