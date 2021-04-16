Новая игра про Черепашек-ниндзя возвращает обратно в детство

Новая игра про Черепашек-ниндзя получила геймплейный трейлер / DotEmu

Создатели TMNT: Shredder's Revenge опубликовали новый геймплейный трейлер игры, в котором показали особенности каждой из черепах. Игра выполнена в стилистике классических мультфильмов 1987 года.

Издателем игры выступает Dotemu, которая не так давно порадовала ретрогеймеров выпуском Streets of Rage 4 – одной из лучших игр про боевые искусства, которая рассказывает продолжение истории третьей части.

Новая игра про Черепашек-ниндзя ожидается примерно той же публикой и претендует на то, чтобы под впечатлением от её игрового процесса ностальгически вспоминались те чувства, которые бытовали в золотую эпоху 8-битных игр, когда за выпуском и разработкой франшизы Teenage Mutant Ninja Turtles стояла ещё KONAMI.

По жанру, это классический beat ’em up (Избей их всех), где игрокам в роли любимых черепашек предстоит сразиться со Шредером, Рокстеди, Бибопом, Крэнгом и другими злодеями, населяющими Нью-Йорк. Новые "черепахи" порадуют ретро-дизайном из 80-х, олдскульным игровым процессом с некоторыми нововведениями и кооперативным режимом, поддерживающим до 4 игроков.

TMNT: Shredder's Revenge выйдет в этом году на ПК и консолях. У проекта уже есть страница в Steam.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge - геймплейный трейлер

Ранее мы вспоминали самые крутые игры для Сеги – 16-битной приставки из детства – которые надолго остались в памяти нескольких поколений геймеров.

Конечно, качество и графическое оформление современных игр шагнуло далеко вперед, однако все мы до сих пор с теплотой в уголке души вспоминаем любимые игры 90х.