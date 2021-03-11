Про Черепашек-ниндзя выйдет новая игра в стиле любимого мультика

Анонсирована новая игра про черепашек-ниндзя / TMNT

Издатель Dotemu и студия-разработчик Tribute Games анонсировали новую игру про Черепашек-ниндзя – она выполнена в стилистике классических мультфильмов 1987 года.

В трейлере показали черепашек, Сплинтера, Эйприл, Шредера и клан Фут, Крэнга, Рокстеди, Бибопа и других хорошо знакомых персонажей вселенной. Авторы обещают узнаваемые локации – от Нью-Йорка до Измерения Икс.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge представляет собой классический beat ’em up (Избей их всех), где игрокам в роли любимых черепашек предстоит в очередной раз победить известных злодеев. Новые "черепахи" порадуют ретро-дизайном из 80-х, олдскульным игровым процессом с некоторыми нововведениями и кооперативным режимом, поддерживающим до 4 игроков.

TMNT: Shredder's Revenge выйдет в этом году на ПК и консолях. У проекта уже есть страница в Steam.

Трейлер Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Ранее мы вспоминали самые крутые игры для Сеги – 16-битной приставки из детства – которые надолго остались в памяти нескольких поколений геймеров.

Конечно, качество и графическое оформление современных игр шагнуло далеко вперед, однако все мы до сих пор с теплотой в уголке души вспоминаем любимые игры 90х.