ТОП-5 лучших эмуляторов Sega Mega Drive для ПК и мобильных телефонов

Лучшие эмуляторы Sega на ПК / Eurogamer

Игры 80-х и 90-х снова становятся на пике популярности. Те, чьи детские и подростковые годы пришлись на эпоху развития сильнейших компаний в сфере домашних развлечений, с теплом вспоминают старые консоли и легендарные игры.

Nintendo и Sony полюбились младшей аудитории, в то время, как Sega завоевывала преданных фанатов среди пользователей постарше. Чего только стоят бои на Wrestlemania Sega или шутер Zero Tolerance Sega

Аутентичные консоли Sega купить можно разве что в качестве эксклюзива на аукционах или в стоковых онлайн и оффлайн магазинах. Более современные варианты, например Sega Genesis Gopher 2, доступны для заказа даже сейчас. Но игры компания производит до сих пор. А любители классики сейчас могут почувствовать те же эмоции, что и в детстве, используя эмулятор Sega.

RetroArch

Платформы: Windows, Linux, macOS, Android.

Стильный дизайн программы, удобное пользование, широкий спектр возможностей по настройке – вот секрет успеха эмулятора RetroArch. Sega игры, благодаря ему могут выйти на новый уровень. Это приложение позволяет играть на любых консолях. Оно завоевало любовь пользователей:

Возможностью загружать буквально любые игры;

Отсутствием необходимости в дополнительных настройках;

Встроенными модулями для трансляции игры;

Доступна настройка качества и графики.

Скачать RetroArch можно на официальном сайте авторов.

Gens

Платформы: Windows.

Небольшой простой Sega Emulator, завоевавший любовь пользователей по всему миру. Пусть вас не обманывает то, что он занимает менее 1 мегабайта. Приложение позволяет улучшить игровой процесс, создавать скриншоты во время игры, использовать NetPlay для сетевой игры и делать быстрые сохранения.

Согласно статистике от разработчиков, на нём воспроизводится около 95% игр, 4% могут работать с небольшими проблемами, и всего 1% игр не работает на данном эмуляторе.

Эмулятор бесплатный и совместим со всеми каталогами игр на Sega. Скачать Gens можно здесь.

BlastEm

Платформы: Windows, Linux, macOS, Android.

BlastEm – быстрый и точный эмулятор 8 бит и 16 бит домашних игровых консолей от компании Sega (Genesis/Mega Drive). Данный эмулятор потребляет минимум системных ресурсов, а также поддерживает запуск большинства Sega ром-файлов (образов ПЗУ, копий картриджа/диска игры), в форматах *.rom/*.smd (в том числе в архивах *.gzip/*.bzip2).

Из других преимуществ BlastEm можно выделить:

Доступный широкий выбор опций и функций;

Лучшая производительность;

Наличие точек сохранения и возможность их настройки;

Предлагает эмулятор клавиатуры и мыши;

Поддерживает оперативную память;

Позволяет включить любой режим (турбо, медленный, обычный).

Управление игровым процессом может осуществляться с помощью игровых устройств (джойстиков, геймпадов и пр.) или клавиатуры. Скачать BlastEm можно здесь.

Kega Fusion

Платформы: Windows, Linux, macOS.

Kega Fusion подходит для всех возможных платформ: Windows, Linux, Mac OS. Отлично подходит для игр Sega, к тому же, совместим со всеми видами консолей компании.

Позволяет улучшить качество видео, что сделает классические шутеры или аркады ещё более красочными. Также позволяет сбрасывать или менять точки сохранения. Нет никаких сомнений в том, что это один из самых полных эмуляторов, который можно найти, чтобы ещё раз проникнуться славной эпохой игр SEGA на современном компьютере.

Скачать Kega Fusion можно по следующей ссылке.

MD.emu

Платформы: Android.

Скачать игры для эмуляторов Sega можно даже для смартфонов. Программа MD.emu разработана специально для операционной системы Android. Благодаря высокоточной эмуляции MD.emu выводит на дисплей графику в таких играх как Panorama Cotton, Star Control, и в режиме VS в игре Sonic 2.

Его преимущества:

Может изменять качество звука и изображения;

Существуют автосохранения;

Работают чит-коды;

Высокое качество повторной дискретизации.

Как видите, любимые игры не потеряны, а наоборот становятся всё более популярными. Берите Sega Mega Drive Mini, купить которую можно в любом интернет-магазине или любую другую консоль и бегите навстречу приключениям. Скачать бесплатно MD.emu можно здесь или же купить в официальном магазине Google Play за 150 грн.

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