Ностальгический заряд энергии: вспоминаем самые крутые игры для Сеги

Топ лучших игр для Сеги / Dune II: The Battle For Arrakis

В свое время, приставки стали настоящим прорывом в игровой индустрии. За несколько лет они обрели миллионы фанатов, чья преданность зачастую сохраняется в ностальгических порывах и сейчас.

Конечно, качество и графическое оформление современных игр шагнуло далеко вперед, однако все мы до сих пор с теплотой в уголке души вспоминаем любимые игры 90х. О них и поговорим.

Отметим, что рейтинг составлен по воспоминаниям автора, который наверняка не видел многие из ваших любимых проектов. Не стесняйтесь и расскажите о них в комментариях.

Mortal Kombat II (1994 год)

Культовое продолжение известного файтинга. Первая часть уже громко заявила о себе в мире, а вторая только продолжила успех. Реалистичные движения, идеальная на то время графика, то и дело захватывала все новых и новых фанатов.

Школьники всей планеты, изрядно списывали свои тетради случайно подобранными комбинациями и день в день пытались повторить свой успех в прохождении. Кроме того, каждая часть оригинальной трилогии, кроме первой, предлагала свой стиль музыкального оформления. Вторая игра утопала в атмосфере востока и мелодии флейты. Третья была холодной, отрешенной и полной механического шума.

Лучшая сега игра в своем роде, которую обязательно стоит вспомнить.

The Lion King (1994 год)

Игра, существенно опередившая свое время. Несмотря на мультяшную картинку, анимация проходит очень четко и плавно, что позволяет действительно погрузиться в мир приключений Короля Льва. В паре с культовым саундтреком, который и без того известен большей части детей, игра отпечаталась в памяти, как нечто оригинальное и очень захватывающее.

Подогревает интерес также аутентичный геймплей, однако сюжет все же повторяет одноименный мультфильм.

Comix Zone (1995 год)

Игры сега зачастую были крайне похожи друг на друга. Однако данное утверждение вовсе не подходит под описание Comix Zone. Сам сюжет игровой вселенной раскрывается прямо на бумажных страницах комикса. Все это украшено уникальным и необычным на то время дизайном.

Кроме того, многие жаловались на весьма сложный геймплей, что заставляло проводить за консолью сега не один час в попытках пройти заветный момент. В целом, Comix Zone очень бодро играется даже сейчас, а с условием, что ее портируют на самые различные платформы, можно отказаться от идеи скачать эмулятор сега, чтобы вспомнить былые ощущения.

Dune II: The Battle For Arrakis (1994 год)

У многих сега игры характеризируется с вопросом: "Где найти первую часть дюны". Сложно представить, сколько школьников штурмовало продавцов на рынках с этой претензией. Конечно, сейчас известно, что первой части не существовало, но фанатичное желание пройти любой дополнительный фрагмент легендарной игры буквально зарождало мотивацию на продолжение поисков.

Dune II – игра в жанре стратегии. Это один из первых продуктов, который позволял играть в режиме реального времени. Кроме того, впервые были реализованы сборы ресурсов, улучшения зданий, а также "туман войны". Все эти решения используются и по сей день. А потому, вернуться к истокам и лично испытать прототипы популярных механик однозначно стоит.

Благо для этого можно скачать эмулятор сега.

Urban Strike (1994 год)

Полюбившаяся экшн игра на приставку сега, которая покорила фанатов своим геймплеем. В ней предлагалось все: от бомбежки с вертолета до танковых баталий. При этом весь процесс сопровождался идеально подобранным звуковым сопровождением.

Разнообразие, предлагаемое игрой навеки, отпечаталось в памяти пользователей, а сама игра получила несколько серий продолжения. Однако все они были уже не такими красочными на эмоции.

The Lost Vikings (1992 год)

Игра создана величайшей компанией по разработке – Blizzard. В то время, она получила небывалый коммерческий успех и по некоторым рейтингам, вполне справедливо занимает первое место среди лучших игр на 16-битные консоли.

Главным геймплейным отличием игры было то, что The Lost Vikings заставляла игрока комбинировать умения своих трех юнитов для достижения цели. Простыми словами, игра стала не только инструментом экшена и развлечений, но и действительно заставляла продумывать свои ходы и подбирать тактики для достижения результата.

Наверное, именно поэтому это одна из самых продолжительных сега игр.

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