Свіжий великий патч Cyberpunk 2077 вже доступний на консолях і ПК

Патч 1.2 для Cyberpunk 2077 вже доступний / CDPR

Творці Cyberpunk 2077 оголосили, що їх рольова гра нарешті отримала довгоочікуване велике оновлення 1.2. Воно вже доступне на PC і консолях.

Раніше CD Projekt Red поділилася всіма його поліпшеннями і виправленнями – оновлення покликане виправити більшу частину багів, а також поліпшити продуктивність на ПК і консолях, в тому числі на PS4 і Xbox One.

Крім іншого, оновлення "уповільнює" поліцію, яка тепер не "спавниться" прямо за спинами гравців, а також покращує оптимізацію, завдання, відкритий світ, дизайн сцен, оточення, рівні, графіку, звук, анімації, інтерфейс і не тільки. Слідом за сьогоднішнім апдейтом для гри будуть виходити безплатні DLC і оновлення, що додають новий контент.

За чутками, в найближчі кілька місяців гра отримає цілих 13 доповнень – щоправда, велика частина з них буде невеликими безплатними оновленнями, що додає в гру елементи кастомізації персонажа, включаючи імпланти, але три будуть великими сюжетними, і швидше за все платними, доповненнями. У другій же половині 2021 вийде некстген-патч для PS5 і Xbox Series.

Трейлер Cyberpunk 2077

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