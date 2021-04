Таємничі плани Naughty Dog, творців Uncharted і The Last Of Us

Мандалорець кадр з серіалу / Disney

З моменту релізу високооціненного PS4-ексклюзиву The Last of Us Part II минуло трохи більше пів року, а компанія-розробник Naughty Dog вже щосили працює над черговим шедевром.

Попри те, що офіційний показ, скоріш за все, відбудеться ще не скоро, вже зараз на основі різної доступної інформації можна скласти цікаві припущення про те, що з себе представлятиме нова гра Naughty Dog.

Відразу скажемо, що це тільки чутки, однак: до команди розробників ще в грудні приєднався художник, який створив серію картин для серіалу "Мандалорець". Він величезний фанат космічної епопеї Star Wars і робота над серіалом – його збулася мрія. Роботи художника представлені тут.

Також у вересні минулого року керівництво Naughty Dog підвищило свого старшого художника, який має багато досвіду у створенні космічних середовищ і космічного транспорту в Star Citizen, до посади головного художника. Чи не означає це, що творці The Last of Us і Uncharted збираються робити космічну гру? Ще й по всесвіту Зоряних воєн? Було б епічно.

Раніше були припущення, що команда працює над грою в нетиповому для студії фентезі-сетингу а-ля Відьмак, але старший концепт-художник Naughty Dog швидко відкинув зв'язок своїх малюнків з новою грою студії.

На цю мить в стінах студії ведеться робота над повноцінною багатокористувацькою грою на базі The Last of Us Part II, яка переросла з додаткового режиму в самостійний проєкт. Реліз оригінальної гри відбувся в червні 2020 року тільки на PS4, а сам тайтл отримав більше ніж 140 нагород "Гра року", ставши абсолютним лідером 2020-го.

Ігри студії Naughty Dog / Naughty Dog

