Так будуть виглядати Samsung Galaxy Z Fold 3 і Z Flip 3: якісні рендери

Складні флагмани Samsung Galaxy Z Fold3 і Galaxy Z Flip3 / RTE

Схоже, що Samsung в черговий раз не зуміла зберегти в таємниці свої майбутні смартфони. Слідом за серією знімків Galaxy Z Fold3 і Galaxy Z з офіційних промо-роликів, відомий Інсайдер Еван Бласс повністю розкрив їх дизайн і основні подробиці.

Судячи з фото, новинки будуть сильно схожі на свої попередні версії. Так, планшетофон Galaxy Z Fold3 отримав потрійну тильну камеру і підтримку стилуса S Pen, А Galaxy Z Flip 3 – подвійний об'єктив і збільшений дисплейчик зовні.

Головною фішкою нових смартфонів могла стати підекранна фронтальна камера – чутки про застосування технології в серії складних пристроїв ходили кілька місяців. Однак на зображенні чітко видно виріз для селфі-модуля, як в торішньому Z Fold2.

Перша новинка стане компактніше попередника внаслідок незначного зменшення діагоналей обох екранів, а друга практично не зміниться в розмірах. Зовнішній екран Galaxy Z Fold3 захищений загартованим склом Gorilla Glass Victus, а внутрішній посилений спеціальним захисним шаром, щоб стилус не залишав подряпин.

Так виглядають флагмани Samsung Galaxy Z Fold 3 і Galaxy Z Flip 3 / Evleaks

Що стосується технічних характеристик, то тут поки ніякої конкретної інформації немає, але очікується, що в основу Galaxy Z Fold 3 ляже флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 888, інсайдери вважають, що презентація новинок відбудеться в серпні цього року, а його вартість буде порівнянна з Galaxy Z Fold 2, який зараз продається за 55 999 грн.