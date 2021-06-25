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Так будут выглядеть Samsung Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3: качественные рендеры

25 июня 2021, 17:59

Вопреки ожиданиям, складные смартфоны не получат подэкранные фронтальные камеры.

Samsung
Складные флагманы Samsung Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 / RTE

Похоже, что Samsung в очередной раз не сумела сохранить в тайне свои будущие смартфоны. Вслед за серией снимков Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z из официальных промо-роликов, известный инсайдер Эван Бласс полностью раскрыл их дизайн и основные подробности.

Судя по фото, новинки будут сильно похожи на свои предыдущие версии. Так, планшетофон Galaxy Z Fold3 получил тройную тыльную камеру и поддержку стилуса S Pen, а Galaxy Z Flip 3 – двойной объектив и увеличенный дисплейчик снаружи.

Главной фишкой новых смартфонов могла стать подэкранная фронтальная камера – слухи о применении технологии в серии складных устройств ходили несколько месяцев. Однако на изображении отчетливо виден вырез для селфи-модуля, как в прошлогоднем Z Fold2.

Первая новинка станет компактнее предшественника за счет незначительного уменьшения диагоналей обоих экранов, а вторая практически не изменится в размерах. Наружный экран Galaxy Z Fold3 защищен закаленным стеклом Gorilla Glass Victus, а внутренний усилен специальным защитным слоем, чтобы стилус не оставлял царапин.

Samsung
Так выглядят флагманы Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 / Evleaks

Что касается технических характеристик, то здесь пока никакой конкретной информации нет, но ожидается, что в основу Galaxy Z Fold 3 ляжет флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 888, Инсайдеры считают, что презентация новинок состоится в августе этого года, а его стоимость будет сравнима с Galaxy Z Fold 2, который сейчас продается за 55 999 грн.

смартфоны Samsung
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