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Новые складные Самсунги не смогли сохранить в тайне: раскрыт дизайн Galaxy Z Fold 3

5 мая 2021, 15:30

Новинка получит экраны 120 Гц, поддержку S Pen и подэкранную камеру у основного дисплея.

Samsung
Samsung Galaxy Z Fold 3 на кадрах официальной презентации / RTE

Похоже, что Samsung в очередной раз не сумела сохранить в тайне свои будущие смартфоны. В сети появилась серия снимков, снятых из официальных промо-роликов компании, которые подготавливаются к релизу грядущих устройств.

Ранние утечки подтвердились – Samsung Galaxy Z Fold 3 действительно получит поддержку стилуса S Pen. На изображении ниже его предлагается использовать для заметок, разделив экран на две рабочие зоны. В данном случае одна половинка отведена под трансляцию видеоконференции, а вторая – под записи.

Еще одной фишкой станет "невидимая" селфи-камера. Она, как у ZTE Axon 20, установлена под матрицей, но Samsung акцентирует внимание, что Z Fold3 – первый складной смартфон с такой фронталкой. Кроме того, на снимках засветилась задняя панель смартфона. Она получила продолговатый блок, состоящий из трёх камер.

По слухам, новинка станет компактнее предшественника. В частности, диагональ внешнего экрана составит 6.21 дюйма против 6.23 дюймов у Galaxy Z Fold 2, а основного – 7.55 дюйма против 7.59. Впрочем, по уверениям источника, в дизайне устройств всё ещё могут произойти небольшие изменения.

Что касается технических характеристик, то здесь пока никакой конкретной информации нет, но ожидается, что в основу Galaxy Z Fold 3 ляжет флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 888, Инсайдеры считают, что презентация новинок состоится в июле этого года, а его стоимость будет сравнима с Galaxy Z Fold 2, который сейчас продается за 55 999 грн.

  • Samsung Galaxy Z Fold 3 на кадрах официальной презентации
    Samsung Galaxy Z Fold 3 на кадрах официальной презентации GSMArena
  • Samsung Galaxy Z Fold 3 на кадрах официальной презентации
    Samsung Galaxy Z Fold 3 на кадрах официальной презентации GSMArena
  • Samsung Galaxy Z Fold 3 на кадрах официальной презентации
    Samsung Galaxy Z Fold 3 на кадрах официальной презентации GSMArena

Ранее в этом году в Украине стартовали продажи нового бюджетного смартфона Samsung Galaxy A02. По словам производителя, новинка обеспечивает долгое время автономной работы и широкий спектр мульти- и медиа-возможностей.

Galaxy A02 доступен в чёрном, синем и красном цветах в интернет-магазине Samsung, фирменной рознице и у партнёров по рекомендованной цене от 3199 грн.

Samsung
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