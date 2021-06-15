Технокороль Ілон Маск вирішив позбутися свого останнього будинку на Землі

Маск продає свій останній будинок через несплату податків / Reuters

Голова відомої американський компанії Tesla, мільярдер Ілон Маск виставив на продаж свій останній особняк у Бель-Ейр (передмістя Лос-Анджелеса), повідомляє SFgate.

"Вирішив продати мій останній будинок, котрий в мене залишився. Просто йому потрібно перейти у велику сім'ю, яка буде там жити. Це особливе місце", - написав засновник Tesla в Twitter.

Тим часом, ЗМІ пишуть, що швидкому продажу будинку посприяло розслідування журналістів, під час якого з'ясувалося, що Маск протягом декількох років платив мінімальні податки в порівнянні з приростом свого стану.

Зокрема, відомо, що у 2015 і 2017 роках він заплатив менш ніж 70 тисяч доларів федерального прибуткового податку. А в 2018 році взагалі його не сплачував.

9 червня, Маск повідомив, що у нього залишився лише один будинок, який зараз виставлений на торги.

"Так, я продав свої будинки, окрім одного в районі Затоки, який був зданий в оренду для проведення заходів", - додав Ілон.

Раніше Главред писав про те, що хакери з об'єднання Anonymous ополчилися на генерального директора Tesla і технокороля Ілона Маска. Ті звинуватили підприємця в надмірному впливі на криптовалюту і зневазі до інвестицій звичайних працюючих людей.