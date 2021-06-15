Технокороль Илон Маск решил избавиться от своего последнего дома на Земле

Маск продает свой последний дом из-за неуплаты налогов / Reuters

Глава известной американский компании Tesla, миллиардер Илон Маск выставил на продажу свой последний особняк в Бель-Эйр (пригород Лос-Анджелеса), сообщает SFgate.

"Решил продать мой последний оставшийся дом. Просто ему нужно перейти в большую семью, которая будет там жить. Это особенное место", - написал основатель Tesla в Twitter.

Тем временем, СМИ пишут, что быстрой продаже дома поспособствовало расследование журналистов, в ходе которого выяснилось, что Маск в течение нескольких лет платил минимальные налоги по сравнению с приростом своего состояния.

В частности, известно, что в 2015 и 2017 годах он заплатил меньше 70 тысяч долларов федерального подоходного налога. А в 2018 году вообще его не заплатил.

9 июня, Маск сообщил, что у него остался только один дом, который сейчас выставлен на торги.

"Да, я продал свои дома, кроме одного в районе Залива, который сдан в аренду для проведения мероприятий", - добавил Илон.

Ранее Главред писал о том, что хакеры из объединения Anonymous ополчились на генерального директора Tesla и технокороля Илона Маска. Те обвинили предпринимателя в чрезмерном влиянии на криптовалюты и пренебрежении к инвестициям обычных работающих людей.