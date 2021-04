The Last of Us 2 подорожчала в українському PS Store до 1999 грн

The Last of Us 2 подорожчала на 100 грн / Sony

Компанія Sony підвищила вартість останнього творіння студії Naughty Dog "Одні із нас. Частина II" в українському PS Store з 1899 до 1999 грн. Подорожчання відбулося без попередження.

Примітно, що розширене видання гри все ще продається за старою ціною – за 2199 грн, тобто всього на 200 грн дорожче стандартного.

Причини підвищення вартості невідомі, але, ймовірно, це черговий етап коригування цін на тлі ослаблення місцевої валюти: в європейському та американському PS Store ціни залишилися колишніми – 70 євро (2399 грн) і 60 доларів (1699 грн).

Минулого тижня стало відомо, що у виробництві знаходиться ремейк першої частини The Last of Us, який вийде разом з другою частиною на PS5. При цьому не варто плутати поняття "ремейк" і" ремастер": ремастер гри вже існує і випускався він для PS4, під яку злегка підтягнули графіку.

Тепер же планується "капітальний ремонт", який не тільки виведе рівень картинки The Last of Us до відповідності потужності заліза PS5, але ще і має на увазі оновлення ігрових механік під сучасні стандарти.

Паралельно в стінах студії Naughty Dog ведеться робота над повноцінною багатокористувацькою грою у всесвіті, яка переросла з додаткового режиму в самостійний проєкт. Вона, схоже, буде окремим релізом поза прийдешнім збірником The Last of Us: Part I і Part II для PS5.