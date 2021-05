The Last Of Us: Part II отримала безплатне оновлення для PS5

The Last Of Us отримала патч для PS5 / Sony

Видавництво Sony і студія Naughty Dog оголосили про випуск очікуваного багатьма гравцями патча 1.08 для The Last of Us: Part II ‒ з ним власники PlayStation 5 отримають можливість запускати гру при 60 кадрах в секунду.

Важливо відзначити, що це саме патч, а не нативна версія гри для PS5, тому особливості контролера DualSense на зразок адаптивних тригерів після оновлення не будуть доступні. Схожим чином для некстген-консолі оновили, наприклад, Days Gone і God Of War.

Трейлер The Last of Us 2 для PS5

В студії заявили, що працювали над патчем для сиквела The Last of Us з релізу в червні 2020-го, "вивчаючи PS5 і можливості, які готують нам масу всього цікавого". За словами розробників, для них це оновлення ‒ лише перший крок по поліпшенню гри для PS5. Про інші свої проєктів в ND розкажуть коли у них "буде, чим поділитися".

Швидше за все, мова йде про прийдешній ремейк оригінальної The Last of Us 2013, який спочатку створювався силами Visual Arts Service Group, але потім його передали в руки Naughty Dog. Основна мета проєкту ‒ довести бойову систему та інші геймплейні особливості оригіналу до рівня другої частини, аби випустити комплект з сиквелом для PS5.

Паралельно в стінах студії Naughty Dog ведеться робота над повноцінною багатокористувацькою грою за мотивами гри, яка переросла з додаткового режиму в самостійний проєкт. Вона, схоже, буде окремим релізом поза прийдешнім збірником The Last of Us: Part I і Part II для PS5.