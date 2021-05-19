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The Last of Us: Part II получила бесплатное обновление для PS5

19 мая 2021, 19:19

Апдейт уже можно скачать.

last of us 2
The Last of Us получила патч для PS5 / Sony

Издательство Sony и студия Naughty Dog объявили о выпуске ожидаемого многими игроками патча 1.08 для The Last of Us: Part II ‒ с ним владельцы PlayStation 5 получат возможность запускать игру при 60 кадрах в секунду.

Важно отметить, что это именно патч, а не нативная версия игры для PS5, поэтому особенности контроллера DualSense вроде адаптивных триггеров после обновления не будут доступны. Похожим образом для некстген-консоли обновили, к примеру, Days Gone и God Of War.

Трейлер The Last of Us 2 для PS5

В студии заявили, что работали над патчем для сиквела The Last of Us с релиза в июне 2020-го, "изучая PS5 и возможности, которые готовят нам массу всего интересного". По словам разработчиков, для них это обновление ‒ лишь первый шаг по улучшению игры для PS5. О других своих проектах в ND расскажут когда у них "будет, чем поделиться".

Скорее всего, речь идет о грядущем ремейке оригинальной The Last of Us 2013, который сначала создавался силами Visual Arts Service Group, но потом его передали в руки Naughty Dog. Основная цель проекта ‒ довести боевую систему и другие геймплейные особенности оригинала до уровня второй части, чтобы выпустить комплект с сиквелом для PS5.

Параллельно в стенах студии Naughty Dog ведется работа над полноценной многопользовательской игрой во вселенной, которая переросла из дополнительного режима в самостоятельный проект. Она, похоже, будет отдельным релизом вне грядущего сборника The Last of Us: Part I и Part II для PS5.

Naughty Dog The Last of Us PlayStation 5 The Last of Us Part II
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