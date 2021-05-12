TikTok запускає сервіс, який допомагатиме молоді знайти роботу

TikTok тестує сервіс для пошуку роботи / Reuters

Команда TikTok планує інтегрувати в свою соцмережу сервіс вакансій з можливістю відправки роботодавцям коротких відео замість резюме. Зараз його тестують спільно з обмеженим числом компаній.

За задумом, нововведення допоможе молодим користувачам знайти роботу, не залишаючи TikTok, а брендам відкриє додатковий канал найму і надасть можливість провести переговори всередині сервісу, пише видання Axios з посиланням на джерело.

На поточному етапі сервіс являє собою окрему вебсторінку, яка відкривається через додаток TikTok. Там компанії можуть розміщувати оголошення, в першу чергу вакансії початкового рівня. Користувачі ж можуть розміщувати на сайті відеорезюме TikTok, а не традиційне резюме в стилі соцмережі. Ідея полягає в тому, аби користувачі унікальним чином розповідали про свій досвід роботи, пояснює видання.

Такі резюме в першу чергу необхідні на креативні вакансії – так кандидати можуть якомога краще продемонструвати свої можливості і досвід. Крім того, TikTok попросить охочих кандидатів розмістити відеорезюме у своїх профілях, щоб допомогти прорекламувати нову послугу.

Видання Axios також звернуло увагу на те, що один з керівників компанії написав у LinkedIn, що стаття Washington Post про покоління Z, яке використовує TikTok для обміну порадами щодо кар'єри, надихнула керівників на спробу розширити свою платформу для претендентів.

Що ще нового

Зараз TikTok тестує ще одну нову функцію – онлайн-покупки в соцмережі. Вона дозволить брендам продавати товари і послуги прямо зі свого облікового запису – для цього додали нову вкладку у вигляді кошика, де буде представлений асортимент з фото і цінами.

Поки функція доступна невеликій кількості продавців з Європи і Великобританії. Коли її планують запустити, поки невідомо.

Раніше в іншому сервісі Zoom з'явилася функція однієї "кімнати" для учасників зустрічі. Передбачається, що таким чином ведучі зможуть відчувати себе більш комфортно, виступаючи перед віртуальною аудиторією.