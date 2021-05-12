TikTok запускает сервис поиска работы с видео-резюме для молодежи

TikTok тестирует сервис для поиска работы / Reuters

Команда TikTok планирует интегрировать в свою соцсеть сервис вакансий с возможностью отправки работодателям коротких видео вместо резюме. Сейчас его тестируют совместно с ограниченным числом компаний.

По задумке, нововведение поможет молодым пользователям найти работу, не покидая TikTok, а брендам откроет дополнительный канал найма и предоставит возможность провести переговоры внутри сервиса, сообщает издание Axios со ссылкой на источник.

На текущем этапе сервис представляет собой отдельную веб-страницу, которая открывается через приложение TikTok. Там компании могут размещать объявления, в первую очередь вакансии начального уровня. Пользователи же могут размещать на сайте видео-резюме TikTok, а не традиционное резюме в стиле соцсети. Идея состоит в том, чтобы пользователи уникальным образом рассказывали о своем опыте работы, поясняет издание.

Такие резюме в первую очередь необходимы на креативные вакансии – так кандидаты могут как можно лучше продемонстрировать свои возможности и опыт. Кроме того, TikTok попросит желающих кандидатов разместить видеорезюме в своих профилях, чтобы помочь прорекламировать новую услугу.

Издание Axios также обратило внимание на то, что один из руководителей компании написал в LinkedIn, что статья Washington Post о поколении Z, использующем TikTok для обмена советами по карьере, вдохновила руководителей на попытку расширить свою платформу для соискателей.

Что ещё нового

В настоящий момент TikTok тестирует ещё одну новую функцию – онлайн-покупки в соцсети. Она позволит брендам продавать товары и услуги прямо из своего аккаунта –для этого добавили новую вкладку в виде корзины, где будет представлен ассортимент с фото и ценами.

Пока функция доступна небольшому числу продавцов из Европы и Великобритании. Когда ее планируют запустить, неизвестно.

Ранее в другом сервисе Zoom появилась функция одной "комнаты" для участников встречи. Предполагается, что таким образом ведущие смогут чувствовать себя более комфортно, выступая перед виртуальной аудиторией.