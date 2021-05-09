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У популярного симулятора Frostpunk з'явиться окрема мобільна версія

9 травня 2021, 14:55

Гру збираються випустити на iOS і Android до кінця року, а подробиці розкажуть пізніше цим місяцем.

Frostpunk
Кадр з Frostpunk / 11 Bit Studios

Анонс, якого всі так давно чекали. Скоро популярний "виживач" Frostpunk буде доступний не тільки на PC, Xbox, PS і столах (у вигляді настільної гри), але і на ваших мобільних пристроях.

Повідомлення про розробку Frostpunk Mobile з'явилися ще в лютому 2020 року – тоді ж стало відомо, що гра буде поширюватися умовно-безкоштовною моделлю.

У мобільній версії гри розробники обов'язково зроблять не один реверанс унікальним, але вже таким звичним механікам Frostpunk, і водночас – дозволять зануритися ще глибше в морозний пост-апок. Серед нових фіч – деяка станція порятунку рідкісних тварин, Гільдії, розвиток персонажів і навіть пригоди з елементами рогалика. Представники NetEase Games пообіцяли розкрити більше подробиць про нову мобільну гру на своєму івенті 20 травня, а поки стежити за проєктом можна через офіційний сайт гри.

Frostpunk – це атмосферний постапокаліптичний стімпанк проєкт про виживання в напівзамерзлому світі, дія якого розгортається в кінці XIX століття. Людству належить боротися за життя в умовах нового льодовикового періоду і займатися облаштуванням інфраструктури поселення, видобутком ресурсів, а також приймати непрості рішення, необхідні для порятунку колонії. За фактом це суміш містобудівного симулятора та гри про виживання, з тією тільки умовою, що виживає тут не одна людина, а відразу ціла громада.

Трейлер Frostpunk

Днями компанія-видавець Ubisoft анонсувала дві гри по The Division: мобільний тайтл і умовно-безкоштовний Heartland – його планують випустити до кінця 2022 року на ПК, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S і хмарних платформах.

Розробкою Heartland займається студія Red Storm, яка найбільш відома по Ghost Recon: Future Soldier. Розробники обіцяють повністю самостійний продукт, який не вимагає знання попередніх частин. Місцем дії також стане щось нове, а гра "покаже інший погляд на всесвіт". Охочі вже можуть подати заявку на участь у ранніх етапах тестування.

Android Steam IOS Frostpunk
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