У популярного симулятора Frostpunk появится отдельная мобильная версия

Кадр из Frostpunk / 11 Bit Studios

Анонс, которого все так давно ждали. Скоро популярный "выживач" Frostpunk будет доступен не только на PC, Xbox, PS и столах (в виде настольной игры), но и на ваших мобильных устройствах.

Сообщения о разработке Frostpunk Mobile появились ещё в феврале 2020 года – тогда же стало известно, что игра будет распространяться по условно-бесплатной модели.

В мобильной версии игры разработчики обязательно сделают не один реверанс уникальным, но уже таким привычным механикам Frostpunk, и в то же время - позволят погрузиться ещё глубже в морозный пост-апок. Среди новых фич - некая станция спасения редких животных, гильдии, развитие персонажей и даже приключения с элементами рогалика. Представители NetEase Games пообещали раскрыть больше подробностей о новой мобильной игре на своем ивенте 20 мая, а пока следить за проектом можно через официальный сайт игры.

Frostpunk – это атмосферный постапокалиптический стимпанк проект про выживание в замерзающем мире, действие которого разворачивается в конце XIX века. Человечеству предстоит бороться за жизнь в условиях нового ледникового периода и заниматься обустройством инфраструктуры поселения, добычей ресурсов, а также принимать непростые решения, необходимые для спасения колонии. По факту это смесь градостроительного симулятора и игры про выживание, с тем только условием, что выживает тут не один человек, а сразу целая община.

Трейлер Frostpunk

На днях компания-издатель Ubisoft анонсировала две игры по The Division: мобильный тайтл и условно-бесплатный Heartland – его планируют выпустить до конца 2022 года на ПК, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S и облачных платформах.

Разработкой Heartland занимается студия Red Storm, которая наиболее известна по Ghost Recon: Future Soldier. Разработчики обещают полностью самостоятельный продукт, который не требует знания предыдущих частей. Местом действия также станет нечто новое, а игра "покажет другой взгляд на вселенную". Желающие уже могут подать заявку на участие в ранних этапах тестирования.