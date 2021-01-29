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Какой мобильный браузер поставить на свой Android-смартфон: список и сравнение

29 января 2021, 22:22

В данной статье мы подробно рассмотрим лучший браузер для просмотра видео на андроиде или серфинга в интернете

Смартфоны на Android
Лучшие браузеры для Андроид / / TechRadar

По принятому стандарту, смартфоны на операционной системе Android поставляются вместе с уже установленным браузером Google Chrome. Он быстрый и простой в использовании. Однако это далеко не единственная опция для просмотра веб-контента на мобильных устройствах.

Ниже будут рассмотрены самые удобные, быстрые и безопасные варианты браузеров для телефонов, а также описаны основные преимущества для пользователей.

К слову, ранее мы составили подборку наиболее популярных и лучших, по мнению экспертов и пользователей, браузеров, которые действительно по праву заслужили свое признание.

Firefox Focus

Известный бренд браузеров Firefox на операционной системе Android. Среди отличий его от стандартного Google Chrome можно выделить более высокий уровень конфиденциальности, а также полную анонимность в сети. Это возможно благодаря политике интернет-обозревателя, который не сохраняет куки, пароли и другую не публичную информацию.

Кроме того, браузер предоставляет автоматическую блокировку рекламы и других отслеживающих скриптов. Firefox поддерживает функцию, которая помогает различать сайты с вредоносным контентом, а потому безопасность приложения на высоте.

Интерфейс браузера удобный и простой в освоении, однако открыть более, чем одну вкладку одновременно невозможно. На фоне предоставляемой высокой производительности, небольшого потребления памяти, а также хорошей скорости загрузки страниц это единственный недостаток Firefox на Android.

Скачать Firefox Focus можно по этой ссылке.

Firefox Focus / FutureOut

Opera Touch

Разработчики популярного браузера Opera также не остались в стороне от мобильных устройств и реализовали собственный вариант интернет-обозревателя для Android – Opera Touch.

Этот браузер разработан с принятием во внимание механизма взаимодействия со смартфоном(с помощью одной руки). Поэтому изюминкой браузера является кнопка быстрого действия, которая удобно размещена в нижней панели интерфейса и позволяет найти все необходимые элементы управления приложением в один клик.

Кроме отличной производительности и безопасности в сети, Opera Touch предлагает быстрый доступ ко всем избранным сайтам, а также недавно посещенным страницам. Поиск можно осуществлять при помощи QR-кода и встроенных голосовых команд. Также существует возможность синхронизации компьютерной адаптации браузера с Android версией.

Скачать Opera Touch можно по этой ссылке.

Opera Touch / MobileSyrup

Microsoft Edge

Microsoft Edge – логическое продолжение культового браузера Internet Explorer. Приложение предлагает автоматическую авторизацию в Microsoft, что позволит синхронизировать все данные на различных устройствах.

Данный интернет-обозреватель заслужил множество позитивных откликов. Пользователи выделяют бесперебойную работу в Интернете и высокую производительность. Кроме того, браузер обладает встроенными надстройками для блокировки рекламы, распознавания QR-кода и голосовых команд.

Конечно, продукт не такой популярный в широких массах, однако все свои функции выполняет в полном объеме. Относительно высокая производительность, а также удобство интерфейса делают этот браузер достойным решением для интернет-серфинга.

Скачать Microsoft Edge можно по этой ссылке.

Microsoft Edge / TechCrunch

Flynx

Полностью бесплатный браузер от компании InfiKen Labs. Отличается от своих аналогов особым функционалом. В частности, Flynx может работать в плавающем окне. При помощи такой особенности пользователю необязательно закрывать другие приложения (или сворачивать), чтобы перейти по нужной ссылке.

Данная надстройка невероятно полезна для людей, которые часто используют мессенджеры или другие программы в повседневной жизни и нуждаются в быстром и комфортном обмене информацией.

Также, Flynx славится своей экономичностью. Благодаря фильтрации и блокировке ненужных рекламных объявлений, браузер сохраняет мобильный трафик, что в паре с фоновой загрузкой веб-страниц делает Flynx отличным выбором на Android.

Скачать Flynx можно по этой ссылке.

Flynx / BGR

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смартфоны Android
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