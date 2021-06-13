Ubisoft показала перший трейлер довгоочікуваної гри за мотивами "Аватару"

Гра за мотивами "Аватара" вийде в 2022 / Ubisoft

Під завісу заходу Ubisoft Forward в рамках E3 2021 глава Ubisoft Ів Гіймо, слідуючи вже сформованій традиції, підготував приємний сюрприз: перший показ гри за мотивами відомого фільму "Аватар" Джеймса Кемерона, за розробку якого відповідає студія Massive.

Проєкт називається Avatar: Frontiers of Pandora і являє собою пригодницький екшен у відкритому світі від першої особи, дія якого розгорнеться в раніше небаченої частини планети Пандора.

Розробники обіцяють живий і реактивний світ, населений унікальними істотами і новими персонажами, і можливість відкинути сили організації RDA, які загрожують йому. Також можна очікувати велику кількість загадок, пов'язаних з навколишнім середовищем, так би мовити, відповідь Ubisoft для Tomb Raider.

Гра від авторів The Division вийде у 2022 році тільки на поточному поколінні консолей і ПК, а також на хмарних сервісах. Ubisoft анонсувала гру за мотивами "Аватару" ще в березні 2017 році, проте з того часу про гру майже не було чутно. Повідомлялося, що гра буде використовувати движок Snowdrop, який дозволить спробувати як реалістичний варіант графіки, так і більш мультиплікаційний.

Трейлер Avatar: Frontiers of Pandora

Для Ubisoft, до речі, гра за "Аватаром" – вже другий великий проєкт за мотивами відомої кінофраншизи. У стінах студії також ведеться робота над новою частиною у всесвіті "Зоряних воєн". Це буде перший з 2012 року проєкт за всесвітом далекої-далекої галактики не від Electronic Arts.

Що це буде за жанр, який період у всесвіті "Зоряних воєн" торкнеться гра і коли вона вийде, поки не повідомляється. Тайтл буде розроблятися на революційному движку Snowdrop, на якому працюють обидві частини The Division. Наскільки оптимізованим в результаті вийде проєкт, залишається тільки гадати.