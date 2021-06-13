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Ubisoft представила первый трейлер горячо ожидаемой игры по "Аватару"

13 июня 2021, 17:33

Игра от авторов The Division выйдет в 2022 году только на текущем поколении консолей и ПК, а также на облачных сервисах.

Avatar: Frontiers of Pandora
Игра по мотивам "Аватара" выйдет в 2022 / Ubisoft

Под занавес мероприятия Ubisoft Forward в рамках E3 2021 глава Ubisoft Ив Гиймо, следуя уже сложившейся традиции, подготовил приятный сюрприз: первый показ игры по мотивам известного фильма "Аватар" Джеймса Кэмерона, за разработку которого отвечает студия Massive.

Проект называется Avatar: Frontiers of Pandora и представляет собой приключенческий экшен в открытом мире от первого лица, действие которого развернётся в ранее невиданной части планеты Пандора.

Авторы обещают живой и реактивный мир, населённый уникальными существами и новыми персонажами, и возможность отбросить силы организации RDA, которые угрожают ему. Также можно ожидать обилия загадок, связанных с окружающей средой, так сказать, ответ Ubisoft для Tomb Raider.

Игра от авторов The Division выйдет в 2022 году только на текущем поколении консолей и ПК, а также на облачных сервисах. Ubisoft анонсировала игру по "Аватару" ещё в марте 2017 году, однако с тех пор об игре почти не было слышно. Сообщалось, что игра будет использовать движок Snowdrop, который позволит попробовать как реалистичный вариант графики, так и более мультипликационный.

Трейлер Avatar: Frontiers of Pandora

Для Ubisoft, к слову, игра по "Аватару" – уже второй крупный проект по известной кинофраншизе. В стенах студии также ведется работа над новой частью во вселенной "Звёздных войн". Это будет первый с 2012 года проект по вселенной далекой-далекой галактики не от Electronic Arts.

Что это будет за жанр, какой период во вселенной "Звёздных войн" затронет игра и когда она выйдет, пока не сообщается. Тайтл будет разрабатываться на революционном движке Snowdrop, на котором работают обе части The Division. Насколько оптимизированным в итоге выйдет проект, остается только гадать.

Аватар 2
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