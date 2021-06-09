УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

ВКонтакте стала официальным партнёром E3 2021 – выставку покажут на русском языке

9 июня 2021, 15:50
Прослушать новость
Остановить

Церемония открытия E3 2021, напомним, состоится 12 июня, а основные презентации пройдут с 13 по 15 число.

Halo Infinite
Кадр из Halo Infinite / Microsoft

Социальная сеть "ВКонтакте" сообщила, что стала официальным партнёром одной из крупнейших игровых выставок в мире E3. В сообществе VK Gaming можно будет посмотреть официальную русскоязычную трансляцию конференций выставки E3 2021.

Несмотря на то, что "ВКонтакте" впервые стала официальным партнёром E3, ранее соцсеть уже организовывала специальные ивенты, посвящённые выставке. Так, в 2019 году VK запустила тематическую коллекцию видеороликов и прямых трансляций.

Расписание E3 2021

11 июня

  • Netflix Geek Week — 11 июня в 19:00 Киев
  • Deep Silver — 11 июня в 22:00 Киев
  • IGN Expo — 11 июня в 23:00 Киев

12 июня

  • Guerrilla Collective — 12 июня в 18:00 Киев
  • Ubisoft Forward — 12 июня в 22:00 Киев
  • Devolver Digital — 12 июня в 23:30 Киев

13 июня

  • Gearbox — 13 июня в 00:01 Киев
  • Microsoft + Bethesda — 13 июня в 20:00 Киев
  • Square Enix — 13 июня в 22:15 Киев

14 июня

  • Back 4 Blood — 14 июня в 00:01 Киев
  • PC Gaming Show — 14 июня в 00:30 Киев
  • Future Games Show — 14 июня в 02:00 Киев
  • Take-Two — 14 июня в 20:15 Киев

15 июня

  • Capcom — 15 июня в 00:30 Киев
  • Nintendo Direct — 15 июня в 19:00 Киев

16 июня

  • Bandai Namco — 16 июня 00:25 Киев.

Разумеется, "ВКонтакте" – не единственный способ посмотреть E3. Следить за трансляциями можно будет в соцсетях и на каналах E3 – в Твиттере и Фейсбуке, а также на Twitch и YouTube. Ранее портал Windows Central поделился большим материалом, посвящённым проектам, которые покажут на презентации Xbox в рамках грядущей выставки Е3 2021.

Стоит отметить, что параллельно этому своё мероприятие будет проводить Джефф Кили – к примеру, 10 июня в 21:00 по Киеву пройдёт 2-часовое шоу с анонсами. Говорят, что на ней покажут новый амбициозный проект FromSoftware Elden Ring, мир которой помогал формировать автор "Песни льда и пламени" Джордж Р. Р. Мартин.

E3 2021
Сейчас вы просматриваете новость «ВКонтакте стала официальным партнёром E3 2021 – выставку покажут на русском языке». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Четыре продукта, которые нужно съесть перед употреблением алкоголя, чтобы защитить желудок и избежать похмельяЧетыре продукта, которые нужно съесть перед употреблением алкоголя, чтобы защитить желудок и избежать похмелья Сердечный приступ: лучшее растительное масло для снижения рискаСердечный приступ: лучшее растительное масло для снижения риска Ризатдинова впервые рассказала правду о романе на шоу Танці з зіркамиРизатдинова впервые рассказала правду о романе на шоу Танці з зірками Клубника – польза и противопоказания для женщин, мужчин и детейКлубника – польза и противопоказания для женщин, мужчин и детей У Байдена заявили о компенсации Украине и предупредили о новом ударе по Северному потоку-2У Байдена заявили о компенсации Украине и предупредили о новом ударе по Северному потоку-2

Последние новости

16:33

В сервисе Apple Music появилось "пространственное аудио" и Hi-Res звук: как включить

16:32

Магнитные бури 9 июня и 10 июня 2021: сила удара и как пережить Видео

16:21

Наказание РФ, вступление в НАТО и ЕС: Кабмин решил, как Украина будет действовать на мировой арене

16:14

Туристическая жемчужина: в Украине стартовали работы по возрождению "Хортицы"

16:02

В Украине решили отменить бесплатный проезд в транспорте: что ждет льготников Видео

Реклама
15:57

Тимошенко рассказал о разработке "идеального формата" прямого общения центра и регионов

15:50

ВКонтакте стала официальным партнёром E3 2021 – выставку покажут на русском языке

15:37

В Украину доставили десятки тысяч вакцин Pfizer от коронавируса Видео

15:35

Самый популярный завтрак: яйца Бенедикт с голландским соусом Видео

15:25

Пригодятся оба. В чем разница между ковид-сертификатом и ковид-свидетельством и как их получить

15:00

На Херсонщине женщину признали в виновной в аварии, в которой погибла ее семья Видео

14:51

Шесть вещей, которые никогда нельзя делать перед пробежкой Видео

14:44

Киевский мост Метро "замер": стало известно о подозрительном предмете

14:30

Украинский боксер Хижняк "размазал" россиянина и выиграл квалификацию на ОИ: видео боя

14:21

В Брюсселе суд ЕС отменил решение о заморозке активов Януковича с сыном Видео

14:20

Доступный флагман Samsung Galaxy S21 FE предстал во всех цветах Фото

14:12

Вознесение Господне 2021: какого числа, что нельзя делать, молитвы Видео

14:10

От завода зависит весь город: как в Авдеевке восстанавливают местный коксохим

14:04

Ляшко рассказал о продлении карантина в Украине Фото

13:46

В магазине PlayStation идёт распродажа с двойными скидками для подписчиков PS Plus Видео

Реклама
13:31

В страшном ДТП на Херсонщине погиб с семьей известный деятель партии "Свобода" Видео

13:28

Гороскоп на завтра 10 июня 2021 всех знаков Зодиака: крупное везение и невероятные предложения Видео

13:27

Жидкий коллаген: зачем его пить и какие риски Видео

13:19

"Копов вызвала дочь, еще не зная, что папа мертв": за что на Житомирщине расстреляли семью Видео

13:16

В Минкульте окончательно разъяснили насчет концертов Басты и Моргенштерна в Украине Видео

13:01

"Забил до смерти кота": полицейского с Хмельнитчины обвинили в пытках

12:56

Изменения в закон О публичных закупках нужны для строительства Киевской объездной – Варивода

12:24

За камерой был "бомжатник": в РФ "повязали" блогера и антиукраинского пропагандиста Хованского Фото Видео

12:23

Новая функция iOS 15 найдёт даже выключенный или сброшенный iPhone

12:18

Назван процесс, который очищает мозг от токсинов, связанных с болезнью Альцгеймера Видео

12:17

Гендиректор "Метинвеста" сказал, какие объекты по всему миру построены из стали компании

12:01

Погода на Вознесение 2021 подарит украинцам шквалы и град Видео

11:44

Гороскоп на 9 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальный конфликт и наказание Видео

11:42

"Украина за исключением Донбасса оккупирована Западом": белорусские пропагандисты взбесились в эфире Видео

11:16

Врач перечислил самые опасные продукты на прилавках Украины Видео

10:52

Вся Украина "позеленела": карантин ослабят

10:36

Зеленский примерил форму сборной Украины, из-за которой взвыли в России

10:35

Эксперт рассказал, как инвестиции в образование мотивируют людей оставаться в Украине

10:22

Тоннели с золотом и золотые иконы: суд оправдал пойманного на взятке чиновника из Николаева Видео

10:12

Санкции против Беларуси: эксперт объяснил, как нужно срочно реагировать Украине

Реклама
09:47

В Харькове мужчина швырнул гранату в компанию парней: детали о пострадавших Видео

09:32

Киев и Вашингтон скоординировали позиции перед встречей Байдена и Путина – ОП Видео

09:30

Рынок добровольного медицинского страхования в Украине ежегодно растет на около 20% новости компании

09:26

9 июня - праздник друзей: как поздравить с Днем друзей 2021 и что нельзя делать

09:21

На Волыни психопат-рецидивист изнасиловал родную сестру Видео

09:21

Как Россия может сделать Штатам "больно" мнение

08:58

Карпаты колыхнуло второе за неделю землетрясение

08:19

Коронавирус в Украине 9 июня: назван лидер среди регионов по числу новых диагнозов Видео

08:02

Пономарев рассказал, чем грозит Украине встреча Байдена и Путина в Женеве Видео

07:52

Гроза, град и шквалы: синоптик предупредил о погодных неприятностях Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять