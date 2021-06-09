ВКонтакте стала официальным партнёром E3 2021 – выставку покажут на русском языке

Кадр из Halo Infinite / Microsoft

Социальная сеть "ВКонтакте" сообщила, что стала официальным партнёром одной из крупнейших игровых выставок в мире E3. В сообществе VK Gaming можно будет посмотреть официальную русскоязычную трансляцию конференций выставки E3 2021.

Несмотря на то, что "ВКонтакте" впервые стала официальным партнёром E3, ранее соцсеть уже организовывала специальные ивенты, посвящённые выставке. Так, в 2019 году VK запустила тематическую коллекцию видеороликов и прямых трансляций.

Расписание E3 2021

11 июня

Netflix Geek Week — 11 июня в 19:00 Киев

Deep Silver — 11 июня в 22:00 Киев

IGN Expo — 11 июня в 23:00 Киев

12 июня

Guerrilla Collective — 12 июня в 18:00 Киев

Ubisoft Forward — 12 июня в 22:00 Киев

Devolver Digital — 12 июня в 23:30 Киев

13 июня

Gearbox — 13 июня в 00:01 Киев

Microsoft + Bethesda — 13 июня в 20:00 Киев

Square Enix — 13 июня в 22:15 Киев

14 июня

Back 4 Blood — 14 июня в 00:01 Киев

PC Gaming Show — 14 июня в 00:30 Киев

Future Games Show — 14 июня в 02:00 Киев

Take-Two — 14 июня в 20:15 Киев

15 июня

Capcom — 15 июня в 00:30 Киев

Nintendo Direct — 15 июня в 19:00 Киев

16 июня

Bandai Namco — 16 июня 00:25 Киев.

Разумеется, "ВКонтакте" – не единственный способ посмотреть E3. Следить за трансляциями можно будет в соцсетях и на каналах E3 – в Твиттере и Фейсбуке, а также на Twitch и YouTube. Ранее портал Windows Central поделился большим материалом, посвящённым проектам, которые покажут на презентации Xbox в рамках грядущей выставки Е3 2021.

Стоит отметить, что параллельно этому своё мероприятие будет проводить Джефф Кили – к примеру, 10 июня в 21:00 по Киеву пройдёт 2-часовое шоу с анонсами. Говорят, что на ней покажут новый амбициозный проект FromSoftware Elden Ring, мир которой помогал формировать автор "Песни льда и пламени" Джордж Р. Р. Мартин.