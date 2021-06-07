Overwatch 2, Far Cry 6 и Dying Light 2 в свежем трейлере Summer Game Fest

Трейлер шоу Summer Game Fest / YouTube

Уже в этот четверг, 10 числа, в 21:00 по Киеву состоится летний фестиваль игр с нехитрым названием Summer Game Fest. Как и в 2020-м, это будет серия прямых трансляций с видеоигровыми-анонсами, новостями и трейлерами.

Судя по новому трейлеру, нам покажут очень много интересных тайтлов. В ролике можно заметить кадры из Overwatch 2, Far Cry 6, Dying Light 2 и другие крупные проекты.

Само шоу продлится около двух часов. На нём ведущий мероприятия Джефф Кили представит до 30 проектов от разных партнёров и примерное расписание грядущих после анонсов. В первый день фестиваля ожидается анонс некой большой игры и выступление рок-группы Weezer. А сам фестиваль продлится около месяца и объединит множество крупных компаний от Sony и Activision до Microsoft и Valve,

Следить за трансляциями можно будет в соцсетях и на каналах Summer Game Fest – в Твиттере и Фейсбуке, а также на Twitch и YouTube. Говорят, что на ней покажут новый амбициозный проект FromSoftware Elden Ring, мир которой помогал формировать автор "Песни льда и пламени" Джордж Р. Р. Мартин.

Трейлер Summer Game Fest 2021

А меж тем некоторые компании наверняка придержат контент до собственных шоу. Последние, возможно, пересекутся с E3 2021, которая пройдет с 12 по 15 июня. Из ожидаемых анонсов – возвращение культовой серии хорроров Silent Hill и ремейк игры Кодзимы Metal Gear Solid.

Ранее портал Windows Central поделился большим материалом, посвящённым проектам, которые покажут на презентации Xbox в рамках грядущей выставки Е3 2021.