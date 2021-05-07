Ubisoft поділилася планами із розвитку всесвіту The Division

Анонсовано дві гри По The Division / Ubisoft

Компанія-видавець Ubisoft повідомила, що займається створенням додаткового контенту для багатокористувацького бойовика Tom Clancy’s The Division 2 і над книгою, події якої розгорнуться після сиквела.

Також були анонсовані дві гри за мотивами The Division: мобільний тайтл і умовно-безкоштовний Heartland – його планують випустити до кінця 2022 року на ПК, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S і хмарних платформах.

Розробкою Heartland займається студія Red Storm, яка найбільш відома по Ghost Recon: Future Soldier. Розробники обіцяють повністю самостійний продукт, який не вимагає знання попередніх частин. Місцем дії також стане щось нове, а гра "покаже інший погляд на всесвіт". Охочі вже можуть подати заявку на участь у ранніх етапах тестування.

Крім усього іншого, студія заявила, що продовжує роботу над фільмом по франшизі режисера Роусона Маршалла Тербера, головні ролі в якій виконають Джейк Джилленхол ("Горбата гора", "Стрінгер", "Вихідний код") і Джессіка Честейн ("Інтерстеллар", "Воно 2"). Сюжет картини буде заснований на подіях першої частини The Division, при цьому реліз повинен відбутися на Netflix. Коли вийде кіноадаптація гри – невідомо.

Всесвіт The Division

На цю мить Ubisoft кинула всі сили на новий Far Cry, вихід якого очікуватися до кінця цього року на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X і Google Stadia.

У Far Cry 6 розробники відмовилися від німого салаги, і в шостій частині головним героєм стане повноцінний прописаний персонаж. Дослідити Монтану в минулій частині було цікаво, а проблем з симуляцією відкритого світу в Ubisoft не було і поготів.