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Ubisoft поділилася планами із розвитку всесвіту The Division

7 травня 2021, 17:05

У розробці знаходиться мобільний тайтл і умовно-безкоштовна гра по The Division. А ще йде робота над книгою і фільмом по франшизі.

Tom Clancy’s The Division 2
Анонсовано дві гри По The Division / Ubisoft

Компанія-видавець Ubisoft повідомила, що займається створенням додаткового контенту для багатокористувацького бойовика Tom Clancy’s The Division 2 і над книгою, події якої розгорнуться після сиквела.

Також були анонсовані дві гри за мотивами The Division: мобільний тайтл і умовно-безкоштовний Heartland – його планують випустити до кінця 2022 року на ПК, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S і хмарних платформах.

Розробкою Heartland займається студія Red Storm, яка найбільш відома по Ghost Recon: Future Soldier. Розробники обіцяють повністю самостійний продукт, який не вимагає знання попередніх частин. Місцем дії також стане щось нове, а гра "покаже інший погляд на всесвіт". Охочі вже можуть подати заявку на участь у ранніх етапах тестування.

Крім усього іншого, студія заявила, що продовжує роботу над фільмом по франшизі режисера Роусона Маршалла Тербера, головні ролі в якій виконають Джейк Джилленхол ("Горбата гора", "Стрінгер", "Вихідний код") і Джессіка Честейн ("Інтерстеллар", "Воно 2"). Сюжет картини буде заснований на подіях першої частини The Division, при цьому реліз повинен відбутися на Netflix. Коли вийде кіноадаптація гри – невідомо.

Всесвіт The Division

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На цю мить Ubisoft кинула всі сили на новий Far Cry, вихід якого очікуватися до кінця цього року на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X і Google Stadia.

У Far Cry 6 розробники відмовилися від німого салаги, і в шостій частині головним героєм стане повноцінний прописаний персонаж. Дослідити Монтану в минулій частині було цікаво, а проблем з симуляцією відкритого світу в Ubisoft не було і поготів.

Tom clancy's The Division 2
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