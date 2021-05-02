Вчені з'ясували, чи допомагає нічний режим в смартфонах швидше заснути

Нічний режим в смартфонах не допомагає швидше засипати / ScienceDirect

Всі популярні моделі смартфонів, а також безліч додатків сьогодні мають "нічний режим" роботи або дозволяють застосовувати фільтри для блокування синього світла після заходу сонця. Існує думка, нібито це допомагає швидше заснути, якщо у вас є звичка користуватися гаджетом в ліжку.

Однак, недавнє дослідження Університету Бригама Янга (BYU) та медичного центру дитячої лікарні Цинциннаті ставить під сумнів ефективність таких фільтрів.

Дослідження проводилося за участю 167 добровольців у віці від 18 до 24 років, з них 119 – дівчата. Їх поділили на три групи:

Використовували смартфон вночі з включеним Night Shift.

Використовували смартфон Вночі без Night Shift.

Не користувалися смартфоном перед сном.

Всі учасники проводили в ліжку щонайменше 7-8 годин кожну ніч і носили акселерометри, щоб вчені могли отримати дані про тривалість/якість / і час, необхідний для засинання. Результати серед трьох груп не показали значних відмінностей, за винятком одного – ті, хто взагалі не користувався смартфоном перед сном, висипалися краще, ніж любителі розважитися з гаджетом, незалежно від режиму його роботи.

При цьому вчені не заперечують, що вплив синього світла (і його відключення за допомогою додаткової функції) взагалі не впливає на сон, проте в створенні труднощів при засипанні існують більш важливі фактори, ніж одна лише світлова стимуляція.

Деякі з них включають когнітивну активність або ж "психологічну залученість" в текстові повідомлення, в "скролінг" і перегляд публікацій. Іншими словами, набагато важливіше те, що ви насправді робите зі своїм телефоном перед сном, а не те, включений у вас нічний режим чи ні.

Раніше портал GizChina з посиланням на звіт BankMyCell проаналізував б/у ринок смартфонів і склав динамічний рейтинг, скільки втрачають смартфони на вторинному ринку проти первісної вартості.

Дослідження показало, що через рік після запуску бюджетні Android-смартфони втрачають трохи більше ніж 50% від своєї початкової вартості. За цей же період флагманські Android смартфони дешевшають на 33,62%, а через два роки – на 61,6 %.

З iPhone ситуація краща – за рік смартфони Apple втрачають всього лише 15% від своєї вартості, за два роки-35,7 %. Через чотири роки флагманські Android-смартфони дешевшають на 81,11%, а iPhone – на 66,43 %. При цьому бюджетні Android-пристрої за цей проміжок часу втрачають близько 95% від своєї початкової ціни.