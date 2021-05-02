УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Техно

Вчені з'ясували, чи допомагає нічний режим в смартфонах швидше заснути

2 травня 2021, 14:58

Краще лягти спати раніше, ніж покладатися на поставлену галочку в телефоні.

iPhone 12
Нічний режим в смартфонах не допомагає швидше засипати / ScienceDirect

Всі популярні моделі смартфонів, а також безліч додатків сьогодні мають "нічний режим" роботи або дозволяють застосовувати фільтри для блокування синього світла після заходу сонця. Існує думка, нібито це допомагає швидше заснути, якщо у вас є звичка користуватися гаджетом в ліжку.

Однак, недавнє дослідження Університету Бригама Янга (BYU) та медичного центру дитячої лікарні Цинциннаті ставить під сумнів ефективність таких фільтрів.

Дослідження проводилося за участю 167 добровольців у віці від 18 до 24 років, з них 119 – дівчата. Їх поділили на три групи:

  • Використовували смартфон вночі з включеним Night Shift.
  • Використовували смартфон Вночі без Night Shift.
  • Не користувалися смартфоном перед сном.

Всі учасники проводили в ліжку щонайменше 7-8 годин кожну ніч і носили акселерометри, щоб вчені могли отримати дані про тривалість/якість / і час, необхідний для засинання. Результати серед трьох груп не показали значних відмінностей, за винятком одного – ті, хто взагалі не користувався смартфоном перед сном, висипалися краще, ніж любителі розважитися з гаджетом, незалежно від режиму його роботи.

При цьому вчені не заперечують, що вплив синього світла (і його відключення за допомогою додаткової функції) взагалі не впливає на сон, проте в створенні труднощів при засипанні існують більш важливі фактори, ніж одна лише світлова стимуляція.

Деякі з них включають когнітивну активність або ж "психологічну залученість" в текстові повідомлення, в "скролінг" і перегляд публікацій. Іншими словами, набагато важливіше те, що ви насправді робите зі своїм телефоном перед сном, а не те, включений у вас нічний режим чи ні.

false

Раніше портал GizChina з посиланням на звіт BankMyCell проаналізував б/у ринок смартфонів і склав динамічний рейтинг, скільки втрачають смартфони на вторинному ринку проти первісної вартості.

Дослідження показало, що через рік після запуску бюджетні Android-смартфони втрачають трохи більше ніж 50% від своєї початкової вартості. За цей же період флагманські Android смартфони дешевшають на 33,62%, а через два роки – на 61,6 %.

З iPhone ситуація краща – за рік смартфони Apple втрачають всього лише 15% від своєї вартості, за два роки-35,7 %. Через чотири роки флагманські Android-смартфони дешевшають на 81,11%, а iPhone – на 66,43 %. При цьому бюджетні Android-пристрої за цей проміжок часу втрачають близько 95% від своєї початкової ціни.

смартфони iPhone смартфоны Xiaomi смартфоны Samsung смартфоны Huawei
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Олена Кравець змінила імідж і здивувала красою в новій фотосесіїОлена Кравець змінила імідж і здивувала красою в новій фотосесії "Нас багато, проголосуємо правильно": росіяни "пожартували" з приводу анексії Анталії"Нас багато, проголосуємо правильно": росіяни "пожартували" з приводу анексії Анталії На Полтавщині семикласниці влаштували оголену фотосесію на кладовищіНа Полтавщині семикласниці влаштували оголену фотосесію на кладовищі Ніж у спину: як РФ відповість Україні на участь США у Кримській платформіНіж у спину: як РФ відповість Україні на участь США у Кримській платформі Лікарі розповіли, як мастурбація впливає на тискЛікарі розповіли, як мастурбація впливає на тиск

Останні новини

07:57
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 3 травня: складнощі та подарунок долі
07:43
Лікар розповіла, кому небезпечно їсти цибулю Відео
07:30
Генерал ЗСУ порівняв стягування російських військ з 2014 роком Відео
07:15
Журналіст розкрив сценарій нових ударів Євросоюзу щодо Росії Відео
06:54
Підвищення прожиткового мінімуму: чому українці його не відчують Погляд
Реклама
06:33
У США назвали головну мету Путіна з військами біля кордонів України Відео
06:02
Найгірші аксесуари для жінок після 40 років Відео
05:32
Зеленському дуже небезпечно сам на сам зустрічатися з Путіним – експосол Відео
05:05
У Байдена розкрили плани щодо перемовин з Північною Кореєю Відео
04:28
Чудові привітання з Днем кондитера на словах і в картинках
03:50
Спокусливі шкіряні спідниці увійшли в моду на весну-літо 2021 Фото Відео
03:07
Лікарка розповіла, про які проблеми зі здоров'ям свідчить колір нігтів
02:17
Ексміністр оборони спрогнозував напрямок удару РФ по Україні Відео
00:55
Як боротися із задишкою після коронавірусу - поради лікаря Відео
00:19
Світлий понеділок: що робити українцям в Поливаний понеділок Відео
02 травня, неділя
23:51
Україну накриє справжня спека: коли та де чекати понад +25 градусів Відео
23:16
РФ готує удар: експерт назвав найслабшу ланку оборони України Відео
22:58
У США пройшлися по звільненню Коболєва з Нафтогазу
22:30
У Чехії поставили крапку у версії про вибух складів з боєприпасами агентами ГРУ Відео
22:15
В Україні різко подорожчають продукти харчування: коли та на скільки
Реклама
22:13
Речі, які потрібно викинути зі своєї шафи Відео
22:13
Детальний місячний календар на травень 2021 року: грабіж і примирення
21:54
З'ясувалося, як відзначає травневі свята Зеленський
21:39
У Києві дівчата випивали, курили та задували свічки в церкві Відео
21:06
У Байдена зробили жорстку заяву на адресу РФ через вибух складів у Чехії Відео
21:04
Конфлікт на кордоні: лідер Киргизії виступив із заявою Відео
20:51
Apple запустить оновлену підписку зі Hi-Fi звучанням разом з новими Airpods
20:40
Чому січеться волосся і як з цим боротися Відео
20:33
Військовий експерт розкрив несподіваний сценарій вторгнення РФ в Україну Відео
20:24
У Росії різко відреагували на плани Великої сімки щодо Москви і Пекіну Відео
20:14
Батько Брітні Спірс заявив, що співачка страждає на небезпечне захворювання Відео
20:14
Творці Halo Infinite розхвалили ПК-версію і показали нові кадри з гри Фото
20:08
Мінісумки казкової краси - велика модна тенденція 2021 Фото Відео
19:34
Лікар перерахував нові небезпечні симптоми коронавірусу Відео
19:18
Десятки танків і БТР: з'явилося нове відео з технікою РФ біля кордонів України Відео
19:00
У що пограти в травні – найочікуваніші проєкти цього місяця Відео
18:57
Погода в Україні: до яких "сюрпризів" готуватися українцям Відео
18:54
Мільярдери і Роснефть подали до суду на видавця книги "Люди Путіна" Відео
18:31
Українцям стали по-новому призначати субсидії: що змінилося з 1 травня Відео
18:25
Від COVID-19, що лютує, до розгулу криміналу: в РФ говорять про катастрофу в Криму Відео
Реклама
17:44
"Відьмак + Готика": творці SpellMaster: The Saga показали нові кадри з гри Фото
17:44
РФ відкрила фронт дезінформації про Україну в британських ЗМІ - The Times Відео
17:00
У ЄС піддали критиці санкції Росії і вказали Москві на помилку Відео
16:58
Військовий ЗСУ, який вистрілив у голову товариша по службі, наклав на себе руки
16:43
У Києві впаде температура й незабаром злетить – синоптик Відео
16:35
Нардепа заловили на перегляді PornHub прямо в залі Ради - ЗМІ Відео
16:25
Microsoft розкрила дату виходу українського шутера S.T.A.L.K.E.R. 2
15:48
Марш з фаєрами та затримання: що відбувається в Одесі в річницю трагедії 2 травня Відео
15:40
У Кабміні розповіли, скільки Україна отримала вакцин від COVID-19 Відео
15:32
У МОЗ спрогнозували, коли COVID-19 стане менш кровожерливим Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти