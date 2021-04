Українські "розумні окуляри" здобули золото на конкурсі в Женеві

Українські "розумні окуляри" здобули золото / УП

Розумні окуляри Nutis, що рахують калорійність страви, отримали золоту медаль на Міжнародній виставці інновацій в Женеві. Йдеться про розробку українського винахідника Сергія Лисина.

Як зазначила пресслужба МАН, це один з найбільших та найпрестижніших щорічних конкурсів у світі, в якому беруть участь розробники з 45 країн. Цього року Україна вперше брала участь у виставці.

Повідомляється, що винахід Сергія став найкращим з понад тисячі проєктів. Розумні окуляри можуть порахувати калорійність страви за лічені секунди. Окуляри працюють у зв'язці з мобільним додатком, де показується, скільки енергії було використано і скільки витрачено.

Достатньо лише надіти окуляри і подивитися на блюдо: картинка зафіксується і відправиться на сервер, де і порахується калорійність їжі, а інформація тут же з'явиться на екрані смартфона. Управляти системою можна і голосом.

Користувач може контролювати свій денний раціон: кожний прийом їжі окуляри порахують, а в кінці дня додаток виставить "рахунок" спожитих за день калорій. Це буде корисно не лише тим, хто турбується про свою фігуру, а й, наприклад, людям з алергією чи хворим на діабет: додаток підкаже, які продукти можна їсти, а від яких краще відмовитись – пояснює винахідник.

Що варто знати про винахід українця

Також пристрій має вбудований трекер, який стежить за фізичною активністю, – ходьбою, бігом, тренуваннями. Сергій каже, що користувач може надати доступ до свого додатку тренеру, щоб той дистанційно контролював підопічного. Завдяки цій функції Nutis став особливо популярний під час локдауну.

Протестувати додаток може охочий: для цього потрібно заповнити спеціальну форму.

До речі, окрім Сергія серед українців були й інші призери. Так, срібну медаль на конкурсі отримав студент Київської політехніки Станіслав Скоробогатов за удосконалення електромобіля. Всього в березні українські школярі та студенти отримали 26 нагород на міжнародних наукових конкурсах, 11 з яких – золоті медалі.

