Український бренд створив першу в світі колекцію цифрового етно одягу

Віртуальна вишиванка / Уніан

Український модний бренд UkrLook, який називає себе прихильниками "стійкої моди", розробив і випустив першу в світі цифрову колекцію етно-одягу – вишиванки для жінок, пише видання bit.ua.

Цифрова модель завантажується під будь-яку фотографію власниці, підлаштовуючись під фігуру і позу. За словами представників бренду, натхненням для створення цифрової колекції стали традиційні українські вбрання з вишивкою.

Як зазначила засновниця бренду Юлія Токарєва, ідея дизайну комірця "Обійми ангела прийшла до неї уві сні. Аксесуар з етнічним дизайном виготовлений з італійської тканини від Роберто Каваллі, а вишивка зроблена шовковими нитками – "3D одяг – це майбутнє, яке ми бачимо в підсвідомості і втілюємо в реальності...".

Окрім комірця, в колекцію увійшли три сукні з машинною вишивкою. Цифрові вишиванки можна приміряти і придбати на платформі Dress X. Вишиванки доступні в трьох кольорах – $60 кожна, а комірець оцінено в $30. Згодом колекція стане доступна і в фізичному форматі.

Цифрова мода стає все більш популярним з кожним днем. Навіть великі бренди роблять цілі віртуальні колекції – раніше Gucci створив фільтр з кросівками.

Раніше ми розповідали про серію інтерактивних новел "60. Втрачені скарби" – це художня інді-гра, створена союзом українських аніматорів Уаніма, яка представляє глядачеві серію інтерактивних новел про художниць, які працювали в Україні в 60-х роках. Проєкт реалізується в рамках програми # UkraineEverywhere Українського інституту.

Проєкт дає можливість здійснити подорож у часі, зануритися в пошуки втрачених скарбів мистецтва і відчути себе частиною спільноти інтелігентів, які протистояли тоталітарній системі, познайомитися з долею і творами жінок-художниць.