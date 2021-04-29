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Украинский бренд выпустил первую в мире цифровую коллекцию этно-одежды

29 апреля 2021, 14:00
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Цифровая модель загружается под любую фотографию владелицы, подстраиваясь под фигуру и позу.

Вишиванка
Віртуальна вишиванка / Уніан

Украинский бренд UkrLook, являющейся приверженцами "устойчивой моды" разработал и выпустил первую в мире цифровую коллекцию этно-одежды – вышиванки для женщин, пишет bit.ua.

Цифровая модель загружается под любую фотографию владелицы, подстраиваясь под фигуру и позу. По словам представителей бренда, вдохновением для создания цифровой коллекции стали традиционные украинские наряды с вышивкой.

Как отметила основательница бренда Юлия Токарева, идея дизайна воротничка "Обними ангела" пришла ей во сне. Аксессуар с этническим дизайном изготовлен из итальянской ткани от Роберто Кавалли, а вышивка сделана шелковыми нитями – "3D одежда – это будущее, которое мы видим в подсознании и воплощаем в реальности...".

Кроме воротничка, в коллекцию вошли три платья с машинной вышивкой. Цифровые вышиванки можно примерить и приобрести на платформе Dress X. Вышиванки доступны в трех цветах $60 каждая, а воротничок оценен в $30. Со временем коллекция станет доступна и в физическом формате.

Цифровая мода становится все более популярным с каждым днем. Даже крупные бренды делают целые виртуальные коллекции – ранее Gucci сделал фильтр с кроссовками.

  • Украинский бренд одежды создал цифровую вышиванку
    Украинский бренд одежды создал цифровую вышиванку UkrLook
  • Украинский бренд одежды создал цифровую вышиванку
    Украинский бренд одежды создал цифровую вышиванку UkrLook
  • Украинский бренд одежды создал цифровую вышиванку
    Украинский бренд одежды создал цифровую вышиванку UkrLook
  • Украинский бренд одежды создал цифровую вышиванку
    Украинский бренд одежды создал цифровую вышиванку UkrLook
  • Украинский бренд одежды создал цифровую вышиванку
    Украинский бренд одежды создал цифровую вышиванку UkrLook

Ранее мы рассказывали о серии интерактивных новелл "60. Потерянные сокровища" – это художественная инди-игра, созданная союзом украинских аниматоров УАнимА, которая представляет зрителю серию интерактивных новелл о художницах, которые работали в Украине в 60-х годах. Проект реализуется в рамках программы #UkraineEverywhere Украинского института.

Проект дает возможность совершить путешествие во времени, погрузиться в поиски потерянных сокровищ искусства и почувствовать себя частью сообщества интеллигентов, которые противостояли тоталитарной системе, познакомиться с судьбой и произведениями женщин-художниц.

цифровые технологии
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